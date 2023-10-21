Тур: 8. Стадион: Панетоликос.
2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаВойлис Александрос
26' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
1:0
45' ГолЛьявас Георгиос
53' Желтая карточкаХуанпи Аньор
56' Желтая карточкаГлавчич Неманья
62' Желтая карточкаБаррьентос Жан
2:0
80' ГолДуарте Бруно
90'+6
Ход матча
45'
1:0
53'
56'
62'
80'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панетоликос
Волос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.29
Среднее время на гол
108
70
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.67
Среднее время на гол
52
135
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.13
|Малис Александрос
|1
|0.13
|Дуарте Бруно
|1
|0.13
|Льявас Георгиос
|1
|0.13
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.29
|Алхо Николай
|1
|0.14
|Сьелис Христос
|1
|0.14
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.14
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Серхио Диас
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Панетоликос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
2
Панетоликос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
7
41%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2
Результаты матчей
Панетоликос
Волос
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
17
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|4 - 14
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|13.
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (3)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1