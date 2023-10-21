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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Панетоликос
2:0
Конец матча
Волос
0'
23' Желтая карточка
Войлис Александрос
26' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
1:0
45' Гол
Льявас Георгиос
53' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
56' Желтая карточка
Главчич Неманья
62' Желтая карточка
Баррьентос Жан
2:0
80' Гол
Дуарте Бруно
90'+6
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
19
Войлис
Александрос
14
Дуарте
Фредерику
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
29
Корнетт
Кентен
11
Главчич
Неманья
10
Труйе
Алексис
13
Луна
Антонио
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
7
Делетич
Милош
Панетоликос
3-5-2
Волос
3-4-3

История личных встреч

Панетоликос
Волос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.29

Среднее время на гол

108
70

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.67

Среднее время на гол

52
135

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.13
Малис Александрос 1 0.13
Дуарте Бруно 1 0.13
Льявас Георгиос 1 0.13
Хуанпи Аньор 0 0
Pedro Silva Torrejon 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.29
Алхо Николай 1 0.14
Сьелис Христос 1 0.14
Труйе Алексис 1 (1) 0.14
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Facundo Perez 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Серхио Диас 1 0
Младен Себастьян 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Малис Александрос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Цоканис Тасос 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Баррьентос Жан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Делетич Милош 1 0
Главчич Неманья 1 0
Сьелис Христос 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Панетоликос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
2
Панетоликос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
7
41%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1
Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2

Результаты матчей

Панетоликос
Волос

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
Панатинаикос
 7 5 1 1 21 - 5 16
3.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
АЕК
 7 4 2 1 12 - 8 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 10 - 9 12
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Пансерраикос
 0:0 7 2 4 1 11 - 10 10
8.
Арис Салоники
 0:0 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Панетоликос
 8 1 3 4 4 - 14 6
12.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
13.
Атромитос
 7 0 3 4 4 - 15 3
14.
Волос
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Арис Салоники
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
11.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Пансерраикос
 0:0 4 0 3 1 5 - 7 3
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Панетоликос
 4 0 1 3 1 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Атромитос
 5 0 1 4 3 - 14 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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