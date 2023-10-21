Тур: 11. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
2:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
8'
1:0
10'
12'
2:0
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Adam Hanes
-
29 Enzo Arevalo
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.79
Среднее время на гол
68
114
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.07
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.18
|Медвед Жан
|2
|0.18
|Фашко Михал
|1
|0.09
|Лачны Милош
|1
|0.09
|Грессак Лукас
|1
|0.09
|Галлович Давид
|1
|0.09
|Marcel Vasil
|1
|0.09
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|5 (1)
|0.45
|Enzo Arevalo
|4
|0.36
|Рымаренко Мартин
|3
|0.27
|Глинка Марек
|2
|0.18
|Загуменски Тимотей
|1
|0.09
|Jakub Uhrincat
|1
|0.09
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|5
|0
|Jan Mizerak
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|5
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Полиевка Роберт
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Кошице
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
1
4
Кошице
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Дукла Банска-Бистрица
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
67%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
33%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
11%
5
29%
29%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
20%
1
7%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Spissky Stiavnik - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0
Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Результаты матчей
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
37
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|25 - 15
|22
|3.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|24 - 17
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|7.
|0:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|10.
|2:0
|11
|3
|1
|7
|10 - 21
|10
|11.
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
|12.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|18 - 12
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|10.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|0:2
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|10.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4