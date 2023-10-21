Тур: 11. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
2:4
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПачинда Эрик
10' Желтая карточкаГодал Борис
2:0
11' ГолМедвед Жан
22' Желтая карточкаПолиевка Роберт
22' Желтая карточкаJan Mizerak
27' Желтая карточкаPeter Varga
29' Желтая карточкаФабиш Лукаш
2:1
30' ПенальтиРымаренко Мартин
2:2
60' ГолПолиевка Роберт
2:3
68' ГолПишоя Марьян
70' Желтая карточкаГаллович Давид
2:4
74' ГолПолиевка Роберт
90' Желтая карточкаJoao Guimaraes
90'+5
Ход матча
7'
1:0
10'
11'
2:0
22'
22'
27'
29'
30'
2:1
60'
68'
2:3
70'
74'
2:4
90'
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Adam Hanes
-
29 Enzo Arevalo
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.79
Среднее время на гол
68
114
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.07
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.18
|Медвед Жан
|2
|0.18
|Фашко Михал
|1
|0.09
|Лачны Милош
|1
|0.09
|Грессак Лукас
|1
|0.09
|Галлович Давид
|1
|0.09
|Marcel Vasil
|1
|0.09
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|7 (1)
|0.64
|Рымаренко Мартин
|4 (1)
|0.36
|Enzo Arevalo
|4
|0.36
|Глинка Марек
|2
|0.18
|Загуменски Тимотей
|1
|0.09
|Пишоя Марьян
|1
|0.09
|Jakub Uhrincat
|1
|0.09
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|5
|0
|Jan Mizerak
|5
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|5
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Полиевка Роберт
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Кошице
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
1
4
Кошице
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
15
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
3
20%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
33%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
27%
5
24%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Spissky Stiavnik - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0
Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Результаты матчей
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кошице
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
47
65
110
38
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|7 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5