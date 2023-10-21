  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Кошице
2:4
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
7' Гол
Пачинда Эрик
10' Желтая карточка
Годал Борис
2:0
11' Гол
Медвед Жан
22' Желтая карточка
Полиевка Роберт
22' Желтая карточка
Jan Mizerak
27' Желтая карточка
Peter Varga
29' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
2:1
30' Пенальти
Рымаренко Мартин
2:2
60' Гол
Полиевка Роберт
2:3
68' Гол
Пишоя Марьян
70' Желтая карточка
Галлович Давид
2:4
74' Гол
Полиевка Роберт
90' Желтая карточка
Joao Guimaraes
90'+5
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
34
Грессак
Лукас
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
8
Галлович
Давид
3
Петрак
Бернард
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
9
Пачинда
Эрик
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
Кошице
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Кошице
Дукла Банска-Бистрица

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:1
ВЛ
3:1
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:0
CL
3:1
CL
4:0
CL
2:1
CL
4:1
CL
1:1
CL
2:2
К
1:0
К
0:2
CL
0:5
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:1
CL
3:0
CL
1:3

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.79

Среднее время на гол

68
114

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.07

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.18
Медвед Жан 2 0.18
Фашко Михал 1 0.09
Лачны Милош 1 0.09
Грессак Лукас 1 0.09
Галлович Давид 1 0.09
Marcel Vasil 1 0.09
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 7 (1) 0.64
Рымаренко Мартин 4 (1) 0.36
Enzo Arevalo 4 0.36
Глинка Марек 2 0.18
Загуменски Тимотей 1 0.09
Пишоя Марьян 1 0.09
Jakub Uhrincat 1 0.09
Поважанец Якуб 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 5 0
Lukas Migala 4 0
Рихтарех Давид 3 0
Полиевка Роберт 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2
Кошице
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

1
4
Кошице
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
3
20%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
27%
5
24%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
17%
3
19%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Spissky Stiavnik - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0
Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1

Результаты матчей

Кошице
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кошице
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Железярне Подбрезова
 11 7 1 3 29 - 15 22
3.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
4.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 7 (3)
Жилина Дурис Давид 7 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Кошице 2:4 Дукла Банска-Бистрица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     