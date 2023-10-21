Тур: 8.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
41' ГолВильяфаньес Лукас
51' Желтая карточкаПетрович Радосав
74' Желтая карточкаСержио Констрантинос
78' Желтая карточкаКостадинов Георги
Ход матча
41'
51'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Edson Silva
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
АПОЭЛ
Неа Саламина
36 матчей
91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
500%
0 побед 10 ничьих 3 победы
38 матчей
86.8%
10.5%
2.7%
33 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
42.1%
7.9%
19 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
48
Голов в среднем за матч
2.37
2.53
Среднее время на гол
38
35
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.58
Среднее время на гол
190
155
Всего голов
54
59
Голов в среднем за матч
1.42
1.55
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.38
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0.25
|Петрович Радосав
|1
|0.13
|Эфрем Георгиос
|1
|0.13
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.13
|Джевфе
|1
|0.13
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.13
|Шебаке Иссам
|1
|0.13
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.13
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.13
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|2
|0.29
|Diego Dorregaray
|2 (1)
|0.29
|Даткович Нико
|1
|0.14
|Мигелито
|1
|0.14
|Бехарано Данни
|1
|0.14
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.14
|Antonis Katsiaris
|1
|0.14
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Петрович Радосав
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Джевфе
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|3
|1
|Бехарано Данни
|3
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Неа Саламина
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
33
16
15
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|17 - 10
|13
|7.
|5:0
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|8.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 16
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|13.
|0:5
|8
|0
|2
|6
|4 - 20
|2
|14.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|5:0
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|0:5
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|5:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|7 - 15
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|14.
|0:5
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2