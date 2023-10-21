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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
АПОЭЛ
1:0
Второй тайм: 90+'
Неа Саламина
0'
1:0
41' Гол
Вильяфаньес Лукас
51' Желтая карточка
Петрович Радосав
74' Желтая карточка
Сержио Констрантинос
78' Желтая карточка
Костадинов Георги
90' Желтая карточка
АПОЭЛ
Неа Саламина

История личных встреч

АПОЭЛ
Неа Саламина

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

500%
0 побед 10 ничьих 3 победы

38 матчей

86.8%
10.5%
2.7%
33 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
42.1%
7.9%
19 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

45
48

Голов в среднем за матч

2.37
2.53

Среднее время на гол

38
35

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.58

Среднее время на гол

190
155

Всего голов

54
59

Голов в среднем за матч

1.42
1.55

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 3 (1) 0.38
Ндонгаля Дьемерси 2 0.25
Петрович Радосав 1 0.13
Эфрем Георгиос 1 0.13
Эдуарду Уилсон 1 0.13
Джевфе 1 0.13
Вильяфаньес Лукас 1 0.13
Шебаке Иссам 1 0.13
Гавриэл Ставрос 1 0.13
Квилитая Георгий 1 (1) 0.13
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 2 0.29
Diego Dorregaray 2 (1) 0.29
Даткович Нико 1 0.14
Мигелито 1 0.14
Бехарано Данни 1 0.14
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.14
Antonis Katsiaris 1 0.14

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Петрович Радосав 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Джевфе 2 0
Костадинов Георги 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сациас Яннис 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 3 1
Бехарано Данни 3 0
Diego Dorregaray 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Неа Саламина

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2:0 8 5 2 1 17 - 7 17
2.
АПОЭЛ
 1:0 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Аполлон
 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
5.
Анортосис
 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 5:0 8 3 3 2 17 - 13 12
8.
Неа Саламина
 0:1 7 2 3 2 9 - 11 9
9.
Этникос Ахна
 0:2 7 2 2 3 12 - 16 8
10.
АЕЛ Лимасол
 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 0:5 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Арис Лимасол
 2:0 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
АЕК Ларнака
 5:0 4 2 2 0 14 - 8 8
6.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Этникос Ахна
 0:2 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Неа Саламина
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 0:5 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 2:0 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 1:0 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 0:1 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 5:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 0:2 4 0 1 3 7 - 15 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 0:5 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Вильяфаньес Лукас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    АПОЭЛ
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