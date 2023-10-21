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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
41' Гол
Вильяфаньес Лукас
51' Желтая карточка
Петрович Радосав
74' Желтая карточка
Сержио Констрантинос
78' Желтая карточка
Костадинов Георги
90' Желтая карточка
Нарсинг Лусиано
90'+7
АПОЭЛ
Неа Саламина

История личных встреч

АПОЭЛ
Неа Саламина

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

500%
0 побед 10 ничьих 3 победы

38 матчей

86.8%
10.5%
2.7%
33 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
42.1%
7.9%
19 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

45
48

Голов в среднем за матч

2.37
2.53

Среднее время на гол

38
35

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.58

Среднее время на гол

190
155

Всего голов

54
59

Голов в среднем за матч

1.42
1.55

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 3 (1) 0.38
Ндонгаля Дьемерси 2 0.25
Петрович Радосав 1 0.13
Эфрем Георгиос 1 0.13
Эдуарду Уилсон 1 0.13
Джевфе 1 0.13
Вильяфаньес Лукас 1 0.13
Шебаке Иссам 1 0.13
Гавриэл Ставрос 1 0.13
Квилитая Георгий 1 (1) 0.13
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 2 0.29
Diego Dorregaray 2 (1) 0.29
Даткович Нико 1 0.14
Мигелито 1 0.14
Бехарано Данни 1 0.14
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.14
Antonis Katsiaris 1 0.14

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Петрович Радосав 3 0
Костадинов Георги 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Джевфе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сациас Яннис 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 3 1
Бехарано Данни 3 0
Diego Dorregaray 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
5
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

5
9
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Неа Саламина

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
2.
АПОЭЛ
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Аполлон
 7 4 3 0 11 - 3 15
4.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
5.
Анортосис
 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
8.
Неа Саламина
 7 2 3 2 9 - 11 9
9.
Этникос Ахна
 7 2 2 3 12 - 16 8
10.
АЕЛ Лимасол
 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 8 0 2 6 4 - 20 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
6.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 4 0 1 3 7 - 15 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Вильяфаньес Лукас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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