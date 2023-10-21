Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолВильяфаньес Лукас
51' Желтая карточкаПетрович Радосав
74' Желтая карточкаСержио Констрантинос
78' Желтая карточкаКостадинов Георги
90' Желтая карточкаНарсинг Лусиано
90'+7
Ход матча
41'
51'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Edson Silva
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
АПОЭЛ
Неа Саламина
36 матчей
91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.8%
16.7%
30.5%
19 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
500%
0 побед 10 ничьих 3 победы
38 матчей
86.8%
10.5%
2.7%
33 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
26 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
42.1%
7.9%
19 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
48
Голов в среднем за матч
2.37
2.53
Среднее время на гол
38
35
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.58
Среднее время на гол
190
155
Всего голов
54
59
Голов в среднем за матч
1.42
1.55
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.38
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0.25
|Петрович Радосав
|1
|0.13
|Эфрем Георгиос
|1
|0.13
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.13
|Джевфе
|1
|0.13
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.13
|Шебаке Иссам
|1
|0.13
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.13
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.13
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|2
|0.29
|Diego Dorregaray
|2 (1)
|0.29
|Даткович Нико
|1
|0.14
|Мигелито
|1
|0.14
|Бехарано Данни
|1
|0.14
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.14
|Antonis Katsiaris
|1
|0.14
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Петрович Радосав
|3
|0
|Костадинов Георги
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Джевфе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|3
|1
|Бехарано Данни
|3
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Неа Саламина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
5
9
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
3
60%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Неа Саламина
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
34
17
16
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2