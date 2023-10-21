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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 8.
Арис Лимасол
1:0
Первый тайм: 20'
Этникос Ахна
0'
1:0
2' Гол
Моннор Джейден

Ход матча

2'
Моннор Джейден
1:0
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Арис Лимасол
Ничья
Этникос Ахна
5.80
9.70
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Арис Лимасол
Этникос Ахна

История личных встреч

Арис Лимасол
Этникос Ахна

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:3
К
1:4
ВД
0:0
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
КК
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.38
Шполярич Матья 2 0.25
Шуманский Артем 2 0.25
Моннор Джейден 2 0.25
Гомис Янник 2 (1) 0.25
Кокорин Александр 1 0.13
Маямбела Михлали 1 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.13
Шави Уоррен 1 0.13
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 5 (1) 0.71
Пехливанис Мариос 2 0.29
Де Ириондо Мануэль 1 0.14
Дражич Деян 1 0.14
Липски Патрик 1 0.14
Эммануэль Ломотей 1 0.14
Enzo Cabrera2 1 0.14

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маямбела Михлали 3 0
Гомис Янник 3 0
Брорссон Франц 1 1
Урошевич Слободан 2 0
Браун Морган 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Яго Стив 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Шави Уоррен 1 0
Сане Мамаду 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спировски Стефан 3 0
Де Ириондо Мануэль 3 0
Enzo Cabrera2 3 0
Элиа Мариос 2 0
Липски Патрик 2 0
Petros Ioannou 2 0
Дражич Деян 1 0
Marios Peratikos 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Арис Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
5
36%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 8 5 2 1 16 - 7 17
2.
Аполлон
 7 4 3 0 11 - 3 15
3.
АПОЭЛ
 0:0 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
5.
Анортосис
 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
АЕК Ларнака
 2:0 8 3 3 2 14 - 13 12
8.
Неа Саламина
 0:0 7 2 4 1 9 - 10 10
9.
Этникос Ахна
 0:1 7 2 2 3 12 - 15 8
10.
АЕЛ Лимасол
 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 0:2 8 0 2 6 4 - 17 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Лимасол
 1:0 5 3 1 1 6 - 3 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
5.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
6.
АЕК Ларнака
 2:0 4 2 2 0 11 - 8 8
7.
Этникос Ахна
 0:1 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Неа Саламина
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 0:2 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 1:0 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Неа Саламина
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
5.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 2:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 0:1 4 0 1 3 7 - 14 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 0:2 5 0 0 5 0 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Моннор Джейден бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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