Тур: 8.
2:0
Конец матча
Ход матча
2'
1:0
23'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jay Enem
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Арис Лимасол
Этникос Ахна
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.38
|Моннор Джейден
|3
|0.38
|Шполярич Матья
|2
|0.25
|Шуманский Артем
|2
|0.25
|Гомис Янник
|2 (1)
|0.25
|Кокорин Александр
|1
|0.13
|Маямбела Михлали
|1
|0.13
|Бенгтссон Лео
|1
|0.13
|Струски Кароль
|1
|0.13
|Шави Уоррен
|1
|0.13
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|5 (1)
|0.71
|Пехливанис Мариос
|2
|0.29
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.14
|Дражич Деян
|1
|0.14
|Липски Патрик
|1
|0.14
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.14
|Enzo Cabrera2
|1
|0.14
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Яго Стив
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спировски Стефан
|3
|0
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Petros Ioannou
|2
|0
|Дражич Деян
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Арис Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
15
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
50%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
17%
3
25%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
33%
5
31%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Этникос Ахна
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
25
26
25
17
16
17
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2