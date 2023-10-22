Тур: 8. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Айтекин Дениз
1:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Боруссия М
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
50%
42.3%
2 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.15
Среднее время на гол
83
78
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.46
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|2
|0.25
|Кайнц Флориан
|2 (2)
|0.25
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.13
|Адамян Саркис
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.38
|Нойхаус Флориан
|3
|0.38
|Плеа Алассан
|2
|0.25
|Итакура Ко
|2
|0.25
|Сибачо Жордан
|1
|0.13
|Нгуму Натан
|1
|0.13
|Скалли Джозеф
|1
|0.13
|Онора Франк
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
7
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
2
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Боруссия М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
50%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2
Результаты матчей
Кёльн
Боруссия М
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|26 - 7
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Боруссия М
Исход игры
Кёльн
23.5% (28)
Ничья
21.8% (26)
Боруссия М
54.6% (65)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
37% (44)
1:1 Ничья
14.3% (17)
2:1 Кёльн
10.1% (12)
1:0 Кёльн
10.1% (12)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:3 Боруссия М
5% (6)
0:1 Боруссия М
4.2% (5)
2:3 Боруссия М
3.4% (4)
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