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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Кёльн
1:0
Первый тайм: 32'
Боруссия М
0'
1:0
9' Пенальти
Кайнц Флориан

Ход матча

9'
Кайнц Флориан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 118
Кёльн 23.7% (28)
X 22% (26)
Боруссия М 54.2% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
Ничья
Боруссия М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
5
Фридрих
Марвин
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
10
Нойхаус
Флориан
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
Кёльн
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

Кёльн
Боруссия М

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
50%
42.3%
2 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:0
Б
5:2
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.15

Среднее время на гол

83
78

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.25
Кайнц Флориан 2 (2) 0.25
Вальдшмидт Лука 1 0.13
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.38
Нойхаус Флориан 3 0.38
Плеа Алассан 2 0.25
Итакура Ко 2 0.25
Сибачо Жордан 1 0.13
Нгуму Натан 1 0.13
Скалли Джозеф 1 0.13
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
7
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
2
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Боруссия М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
50%
3
23%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2

Результаты матчей

Кёльн
Боруссия М

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
13.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 8 1 3 4 13 - 17 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Кёльн
 1:0 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
17.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Боруссия М
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 0:1 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Зельке Дейви из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 31'
    Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Боруссия М начинает контратаку
  • 31'
    Фридрих Марвин выиграл воздушное противоборство у Зельке Дейви.
  • 31'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 30'
    Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 118
    Кёльн 23.7% (28)
    X 22% (26)
    Боруссия М 54.2% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Боруссия М
    2.48
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Боруссия М

    Исход игры
    Кёльн
    23.5% (28)
    Ничья
    21.8% (26)
    Боруссия М
    54.6% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    37% (44)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    2:1 Кёльн
    10.1% (12)
    1:0 Кёльн
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:3 Боруссия М
    5% (6)
    0:1 Боруссия М
    4.2% (5)
    2:3 Боруссия М
    3.4% (4)
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    Боруссия М
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