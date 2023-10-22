  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Айтекин Дениз
Кёльн
3:1
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
9' Пенальти
Кайнц Флориан
1:1
63' Гол
Эльведи Нико
70' Undefined phrase: football_event_
Коне Куадио
72' Красная карточка
Коне Куадио
74' Желтая карточка
Николас Мориц
2:1
76' Пенальти
Кайнц Флориан
3:1
90' Гол
Вальдшмидт Лука
90' Желтая карточка
Скалли Джозеф
90'+9

Ход матча

9'
Кайнц Флориан
1:0
46'
 
Райтц Рокко
Нойхаус Флориан
46'
 
Скалли Джозеф
Нец Лука
63'
1:1
Эльведи Нико
(Онора Франк)
70'
 
Коне Куадио
72'
 
Коне Куадио
73'
Алиду Фариде
Майна Линтон
 
74'
 
Николас Мориц
76'
Кайнц Флориан
2:1
79'
Килиан Лука
Хюберс Тимо
 
79'
 
Нгуму Натан
Плеа Алассан
79'
 
Хак Робин
Онора Франк
79'
 
Сибачо Жордан
Чванчара Томаш
88'
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
 
89'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
90'
Вальдшмидт Лука
(Гусенбашич Денис)
3:1
90'
 
Скалли Джозеф

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 523 Количество передач 357
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Кёльн 23.5% (28)
X 21.8% (26)
Боруссия М 54.6% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
5
Фридрих
Марвин
39
Вебер
Максимилиан
9
Онора
Франк
10
Нойхаус
Флориан
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
Кёльн
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

Кёльн
Боруссия М

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
50%
42.3%
2 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:0
Б
5:2
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.15

Среднее время на гол

83
78

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.46
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.38
Зельке Дейви 2 0.25
Вальдшмидт Лука 2 0.25
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.38
Нойхаус Флориан 3 0.38
Плеа Алассан 2 0.25
Итакура Ко 2 0.25
Сибачо Жордан 1 0.13
Нгуму Натан 1 0.13
Эльведи Нико 1 0.13
Скалли Джозеф 1 0.13
Онора Франк 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Райтц Рокко 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0

Результаты матчей

Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
8
Кёльн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
2
Кёльн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Боруссия М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
6
40%
3
16%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2

Результаты матчей

Кёльн
Боруссия М

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
13.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
14.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
15.
Аугсбург
 0:2 Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
18.
Аугсбург
 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Кёльн: 60%, Боруссия М: 40%.
  • 99'
    Вебер Максимилиан из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Шабо Юлиан выиграл воздушное противоборство у Сибачо Жордан.
  • 98'
    Любичич Деян из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Вайгль Юлиан пострадал.
  • 97'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Скалли Джозеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 95'
    Скалли Джозеф наказан за толчок Мартель Эрик
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Кёльн 23.5% (28)
    X 21.8% (26)
    Боруссия М 54.6% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн 3:1 Боруссия М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 3:1 Боруссия М

    Исход игры
    Кёльн
    23.5% (28)
    Ничья
    21.8% (26)
    Боруссия М
    54.6% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    37% (44)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    2:1 Кёльн
    10.1% (12)
    1:0 Кёльн
    10.1% (12)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:3 Боруссия М
    5% (6)
    0:1 Боруссия М
    4.2% (5)
    2:3 Боруссия М
    3.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     