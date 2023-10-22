Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда Кёльн играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Вальдшмидт Лука из команды Кёльн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

41' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Вебер Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Вебер Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

34' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вебер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

28' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

27' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Расмус Карстенсен из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Кёльн

22' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Нойхаус Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Майна Линтон не смог попасть в створ ударом издали

20' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вальдшмидт Лука не смог попасть в створ ударом издали

17' Пакарада Леарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шабо Юлиан и попал в каркас ворот!

13' Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

12' Пакарада Леарт пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

11' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Майна Линтон пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

11' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Кёльн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' 'Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает с пенальти! Он пробил правой. Мориц Николас был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

9' После проверки VAR судья изменил решение - Кёльн пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн

7' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кёльн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч