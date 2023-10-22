  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Торпедо Москва
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 118
Торпедо Москва 72.9% (86)
X 22.9% (27)
СКА-Хабаровск 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.95
Реклама, pari.ru
3.45
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Торпедо Москва
СКА-Хабаровск

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.38

Среднее время на гол

102
65

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Среднее время на гол

90
240

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.88

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
102

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.21
Стефанович Илья 3 (1) 0.21
Юзепчук Роман 2 0.14
Лебеденко Игорь 1 0.07
Журавлёв Юрий 1 0.07
Калугин Никита 1 0.07
Москвичёв Владимир 1 0.07
Манелов Ираклий 1 0.07
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 4 (2) 0.29
Кожемякин Олег 3 0.21
Никитин Кирилл 3 0.21
Никитин Андрей Владимирович 1 0.07
Бавин Юрий 1 0.07
Симонян Артём 1 0.07
Кутовой Максим 1 0.07
Гонгапшев Альбек 1 0.07

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 5 0
Бородин Сергей Алексеевич 5 0
Рейна Йорди 4 0
Шамкин Даниил 3 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Стефанович Илья 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 4 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Покидышев Николай 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Симонян Артём 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Петров Илья 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Андрюс 1 0
Алиев Саид 1 0
Кутовой Максим 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Имамов Ислам 1 0
Яо Жан Шарль 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
СКА-Хабаровск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
12
Торпедо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
СКА-Хабаровск
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
4
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
5
31%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0
СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 15 8 4 3 17 - 12 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Тюмень
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
4.
Химки
 Заявка 15 7 4 4 20 - 16 25
5.
Акрон
 Заявка 14 7 3 4 17 - 9 24
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 5 5 5 15 - 13 20
8.
Арсенал Тула
 1:1 15 4 8 3 15 - 14 20
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
10.
Сокол
 Заявка 15 5 4 6 17 - 26 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Енисей
 Заявка 15 5 3 7 22 - 21 18
13.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
14.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15.
Черноморец Нв
 Заявка 15 3 8 4 14 - 15 17
16.
Ленинградец
 0:0 Заявка 15 3 6 6 10 - 16 15
17.
Кубань
 1:1 Заявка 15 3 4 8 10 - 17 13
18.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
9.
Арсенал Тула
 1:1 8 3 4 1 9 - 4 13
10.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
12.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
13.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Кубань
 1:1 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
15.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
16.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Волгарь
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
18.
Ленинградец
 0:0 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Химки
 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
4.
Тюмень
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Ленинградец
 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
6.
Алания
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
9.
Арсенал Тула
 1:1 7 1 4 2 6 - 10 7
10.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
Кубань
 1:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Енисей Ломакин Александр 5
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, дорогие любители футбола! В рамках 15 тура Мелбет-Первой лиги столичное "Торпедо" принимает дома "СКА-Хаюаровск". Текстовую трансляцию грядущей встречи для Вас проведу я, Григорий Серёдкин. Добро пожаловать! Начинаем в 19:30 по столичному времени.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Торпедо Москва.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.83. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.83 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Торпедо Москва 72.9% (86)
X 22.9% (27)
СКА-Хабаровск 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.95
Реклама, pari.ru
3.45
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск

Исход игры
Торпедо Москва
72.7% (88)
Ничья
23.1% (28)
СКА-Хабаровск
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
29.8% (36)
1:0 Торпедо Москва
28.1% (34)
1:1 Ничья
19.8% (24)
2:0 Торпедо Москва
9.1% (11)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 СКА-Хабаровск
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 