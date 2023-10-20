Тур: 15.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.38
Среднее время на гол
102
65
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Среднее время на гол
90
240
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.88
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
96
102
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.21
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.21
|Юзепчук Роман
|2
|0.14
|Лебеденко Игорь
|1
|0.07
|Журавлёв Юрий
|1
|0.07
|Калугин Никита
|1
|0.07
|Москвичёв Владимир
|1
|0.07
|Манелов Ираклий
|1
|0.07
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|4 (2)
|0.29
|Кожемякин Олег
|3
|0.21
|Никитин Кирилл
|3
|0.21
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.07
|Бавин Юрий
|1
|0.07
|Симонян Артём
|1
|0.07
|Кутовой Максим
|1
|0.07
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.07
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|5
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|5
|0
|Рейна Йорди
|4
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
|Яо Жан Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
СКА-Хабаровск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Торпедо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
12
Торпедо Москва
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
СКА-Хабаровск
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
4
36%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
23%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
5
31%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0
СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
72
34
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|17 - 11
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 6
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 9
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 21
|19
|10.
|14
|4
|7
|3
|14 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 18
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 16
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|14.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|5
Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
Торпедо Москва
72.5% (37)
Ничья
25.5% (13)
СКА-Хабаровск
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
33.3% (17)
1:0 Торпедо Москва
23.5% (12)
1:1 Ничья
21.6% (11)
2:0 Торпедо Москва
11.8% (6)
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