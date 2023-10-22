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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Волгарь
1:0
Второй тайм: 47'
Алания
0'
1:0
34' Гол
Клёнкин Данил
38' Желтая карточка
Шавлохов Давид

Ход матча

34'
Клёнкин Данил
1:0
38'
 
Шавлохов Давид
Прогнозы 117
Волгарь 6% (7)
X 15.4% (18)
Алания 78.6% (92)
Все прогнозы
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Волгарь
Алания

История личных встреч

Волгарь
Алания

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.76
0.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

51
109

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 3 0.2
Лесников Дмитрий 2 0.13
Гилязетдинов Артур 2 0.13
Клёнкин Данил 2 (1) 0.13
Зуев Илья 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Прошкин Егор 1 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.4
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.27
Кротов Вячеслав 2 0.13
Гурциев Батраз 2 (1) 0.13
Цараев Алан 1 0.07
Царукян Валерий 1 0.07

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Денис 3 0
Смирнов Данила 3 0
Прошкин Егор 3 0
Зуев Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Шакуро Павел 1 0
Лесников Дмитрий 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Пушкарёв Денис 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Засеев Азамат 2 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Волгарь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Волгарь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Волгарь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Алания
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
20%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0

Результаты матчей

Волгарь
Алания

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 0:1 Заявка 15 8 4 3 17 - 12 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Химки
 1:0 Заявка 15 8 3 4 19 - 14 27
4.
Акрон
 Заявка 14 7 3 4 17 - 9 24
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
8.
Арсенал Тула
 14 4 7 3 14 - 13 19
9.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 15 5 4 6 13 - 12 19
10.
Сокол
 Заявка 15 5 4 6 17 - 26 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Енисей
 Заявка 15 5 3 7 22 - 21 18
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 15 3 9 3 14 - 14 18
14.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
15.
Нефтехимик
 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
16.
Ленинградец
 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17.
Кубань
 Заявка 14 3 3 8 9 - 16 12
18.
Волгарь
 1:0 Заявка 15 2 6 7 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 0:1 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 4 14
5.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
9.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
10.
Химки
 1:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
12.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
13.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 7 2 5 0 9 - 6 11
15.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
16.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
17.
Волгарь
 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
3.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
4.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Алания
 0:1 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
9.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
10.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
11.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
14.
КАМАЗ
 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 1:0 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Енисей Ломакин Александр 5
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Совсем притихли что-то у нас и немногочисленные болельщики обеих команд.
  • 47'
    Без изменений у нас в составах. Футболисты "Алании" организовали первую атаку, но даже удара не последовало. Смирнов введёт мяч в игру. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Прозвучал свисток, начинаем второй тайм! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Угловой разыграли с левого фланга хозяева поля, голкипер забрал мяч в руки, и тут же прозвучал свисток на перерыв. Счёт 1:0. Отдохнём. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил всего главный арбитр встречи. 
  • Опасный момент
    45'
    Клёнкин выполнил мягкий заброс с правого фланга на дальний угол ворот, Ткачук выиграл борьбу и телом пытался занести мяч в ворота, но не попал в рамку.
  • 44'
    Царукян с левого фланга выполнил мягкий заброс в район одиннадцатиметровой отметки, вновь надёжно сыграл голкипер и намертво зафиксировал мяч в перчатках. 
  • 43'
    Опасно сейчас могло быть в штрафной площади "Волгаря" после проникающей передачи с правого фланга, но всё-таки надёжно сыграли защитники хозяев и мяч вынесли. 
  • 42'
    Ушатов совершил шикарный рывок по левому флангу и буквально от лицевой линии прострелил в штрафную площадь, но там никого не было из игроков "Волгаря". 
  • Желтая карточка
    41'
    Сергей Павлов получил горчичник от главного арбитра встречи. Очень бурно что-то объяснял главный тренер "Волгаря" арбитру. 
  • 40'
    Арбитр больше тридцати секунд уговаривал игрока "Алании" отойти подальше при вбросе аута. 
  • 39'
    Штрафной завершился назначением аута на правом фланге. Продолжают контролировать ход событий после забитого гола хозяева поля. 
  • Желтая карточка
    38'
    Клёнкина уронили на правом фланге атаки, грубо сыграл Шавлохов. Могла начаться стычка, но арбитр быстро всех успокоил, а Давиду выписали жёлтую карточку. 
  • Угловой
    36'
    Корнер завершился потерей мяча на ровном месте. Интересно, как теперь будут действовать гости, уступая в счёте. 
  • Опасный момент
    35'
    Лесников мог удвоить преимущество своей команды, но в этот раз Натабашвили спас команду! Провалился центр обороны гостей, Дмитрий выскочил на свидание с голкипером и попытался мягко перебросить Георгия, но вратарь перевёл мяч на угловой! 
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    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!! Клёнкин!!!
      Натабашвили совершил грубейшую ошибку. Голкипер вынося мяч от ворот с игры, пробил точно по центру и низом. Клёнкин сферу подхватил, сблизился с воротами и метров с тринадцати переиграл стража ворот! 
    • 33'
      Гиоргобиани упал в метре от штрафной площади, арбитр попросил футболиста подниматься, не было нарушения правил. 
    • Опасный момент
      32'
      Чочиев оставил не у дел сразу трёх опекунов и с линии штрафной прострелил низом на ближний угол вратарской, откуда по воротам нанёс удар Гиоргобиани, но не попал в ближний угол Николай! Опаснейший момент! 
    • 31'
      Всё в порядке со стражем ворот "Волгаря", продолжается у нас матч! Замена пока не требуется Смирнову. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Пауза у нас в игре. Смирнов не может продолжить игру, что-то с ногой у голкипера "Волгаря", медики колдуют. 
    • 28'
      Гиоргобиани открылся на левом углу штрафной площади и нанёс удар по воротам, но в рамку сфера не пошла, вообще не лёг на ногу мяч. 
    • 27'
      Хабалов на правом фланге добежал почти до углового флажка, но не стал делать заброс, а отпасовал назад, захлебнулась острая атака в исполнении гостей. 
    • Опасный момент
      26'
      Царукян выдал отличную передачу в штрафную площадь низом, сразу два игрока "Алании" могли замкнуть пас и открыть счёт в матче, но Смирнов был против. Голкипер вовремя выскочил из рамки и забрал мяч в ногах. 
    • 25'
      Упали у нас скорости, немного устали футболисты после активного старта встречи. 
    • 24'
      Затяжную атаку провели хозяева поля. Сперва Жамалетдинов убежал по левому флангу, но сделал передачу назад, а после перевода на правый фланг футболисты "Волгаря" остались без мяча. 
    • 23'
      Царукян набросил на дальний угол вратарской, Смирнов отлично кулаком сыграл на выходе и вынес мяч подальше от ворот, стоит отметить, что в той точке вообще не было игроков "Алании". 
    • Фол, нарушение
      22'
      Перспективный стандарт заработали футболисты "Алании" на левом фланге, интересно, как гости сейчас разыграют штрафной. До ворот далековато, будет заброс.
    • Фол, нарушение
      21'
      Гиоргобиани немного перестарался в линии нападения и уронил соперника на газон. Довольно много пауз, но грубости нет. 
    • 20'
      Жамалетдинов мог сейчас выскочить на свидание с голкипером, но не поверил своему счастью Тимур, думал футболист, что будет офсайд и на пас не откликнулся. 
    • 19'
      Левым флангом провели атаку хозяева поля, но обостряющей передачи в штрафную не последовало, возврат в район центра поля, идёт затяжная атака "Волгаря". 
    • 17'
      Гости попытались пройти по левому флангу, Шайхтдинов шикарно отработал в обороне и рванул в атаку, но не хватило поля футболисту "Волгаря", мяч укатился за правую боковую линию. 
    • 16'
      Гиоргобиани выполнил заброс от углового флажка, Чочиев выиграл борьбу в штрафной площади на втором этаже, но мяч после его удара пошёл значительно выше цели. 
    • Угловой
      15'
      Активнее стали в последние минуты действовать гости. Только что футболисты "Алании" заработали угловой на левом фланге атаки. 
    • 13'
      Опасно сейчас Лесников сыграл в центре поля, высоко подняв ногу, арбитр тут же игру остановил, вернув мяч футболистам "Алании". 
    • 12'
      Царукян выполнил обостряющий пас низом в штрафную площадь, но хорошо сыграл защитник "Волгаря" и прервал передачу. 
    • Офсайд
      11'
      Лесников после шикарной передачи из глубины поля мог выскочить один на один с голкипером, но немного забрался Дмитрий в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Теперь уже на газоне у нас Клёнкин. Удар в спину был со стороны игрока "Алании", были нарушены правила. 
    • 9'
      Очередную атаку провели гости, мяч покинул пределы поля, улетел за лицевую линию. Удар от ворот произведёт Смирнов. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Гурциев после столкновения с Маляровым оказался на газоне. Умышленной грубости не было, сейчас придёт в себя Батраз, и продолжим.  
    • Офсайд
      7'
      Три в три убежали гости, Кротов по центру добрался почти до линии штрафной и не стал делиться мячом с одноклубниками, пробил хлёстко по воротам, голкипер зафиксировать мяч не сумел, но и добивания не последовало, офсайд. 
    • 6'
      Практически без центра действуют у нас футболисты, быстро они переходят центр поля, ждём действительно опасных моментов! 
    • 4'
      Ответ в исполнении хозяев! Жамалетдинов уже в центре оказался, принял мяч буквально на линии штрафной площади и с отскоком от газона пробил по воротам, Натабашвили был на месте и спас команду!
    • Опасный момент
      3'
      Хороший удар сейчас был нанесён из пределов штрафной площади "Волгаря". Чочиев прошёл мимо сразу нескольких футболистов и пробил в дальний угол ворот, мяч просвистел в метре от штанги! 
    • 2'
      Жамалетдинов бросился по правому флангу, но ничего толком сделать не сумел против сразу двух опекунов. Аут разыграют гости.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! С центра поля начали футболисты "Волгаря". 
    • До матча
    • "Волгарь" будет действовать сегодня в синей форме, "Алания" в привычных красно-жёлтых цветах. 
    • Солнечная погода у нас в Астрахани, около +10 и вообще чистое небо. Футболисты готовятся уже появиться на поле. 
    • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче "Волгарь" - "Алания". Комментировать встречу для вас будет Николай Усатов.
       
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Волгарь 6% (7)
    X 15.4% (18)
    Алания 78.6% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Алания
    3.15
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    3.50
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волгарь 1:0 Алания

    Исход игры
    Волгарь
    6% (7)
    Ничья
    15.4% (18)
    Алания
    78.6% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    36.8% (43)
    0:1 Алания
    26.5% (31)
    1:1 Ничья
    14.5% (17)
    0:2 Алания
    11.1% (13)
    2:1 Волгарь
    5.1% (6)
    1:3 Алания
    2.6% (3)
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