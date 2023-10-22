Тур: 15.
Ход матча
34'
1:0
38'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Прошкин ЕгорЗащитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Павлов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Волгарь
Алания
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.7
Среднее время на гол
63
128
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.76
0.82
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
51
109
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.2
|Лесников Дмитрий
|2
|0.13
|Гилязетдинов Артур
|2
|0.13
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.13
|Зуев Илья
|1
|0.07
|Косарев Кирилл
|1
|0.07
|Прошкин Егор
|1
|0.07
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6 (2)
|0.4
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.27
|Кротов Вячеслав
|2
|0.13
|Гурциев Батраз
|2 (1)
|0.13
|Цараев Алан
|1
|0.07
|Царукян Валерий
|1
|0.07
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ткачук Денис
|3
|0
|Смирнов Данила
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Лесников Дмитрий
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Тарба Заур
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Шавлохов Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Волгарь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
10
Волгарь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Алания
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
20%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0
Результаты матчей
Волгарь
Алания
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 6
|27
|3.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|19 - 14
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 9
|24
|5.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|8.
|14
|4
|7
|3
|14 - 13
|19
|9.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 12
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|9
|3
|14 - 14
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 16
|12
|18.
|1:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|10.
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|9 - 6
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|17.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|1:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Волгарь 1:0 Алания
Исход игры
Волгарь
6% (7)
Ничья
15.4% (18)
Алания
78.6% (92)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Алания
36.8% (43)
0:1 Алания
26.5% (31)
1:1 Ничья
14.5% (17)
0:2 Алания
11.1% (13)
2:1 Волгарь
5.1% (6)
1:3 Алания
2.6% (3)
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