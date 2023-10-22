Без изменений у нас в составах. Футболисты "Алании" организовали первую атаку, но даже удара не последовало. Смирнов введёт мяч в игру.

Совсем притихли что-то у нас и немногочисленные болельщики обеих команд.

Царукян с левого фланга выполнил мягкий заброс в район одиннадцатиметровой отметки, вновь надёжно сыграл голкипер и намертво зафиксировал мяч в перчатках.

Клёнкин выполнил мягкий заброс с правого фланга на дальний угол ворот, Ткачук выиграл борьбу и телом пытался занести мяч в ворота, но не попал в рамку.

Угловой разыграли с левого фланга хозяева поля, голкипер забрал мяч в руки, и тут же прозвучал свисток на перерыв. Счёт 1:0. Отдохнём.

Лесников мог удвоить преимущество своей команды, но в этот раз Натабашвили спас команду! Провалился центр обороны гостей, Дмитрий выскочил на свидание с голкипером и попытался мягко перебросить Георгия, но вратарь перевёл мяч на угловой!

Корнер завершился потерей мяча на ровном месте. Интересно, как теперь будут действовать гости, уступая в счёте.

Клёнкина уронили на правом фланге атаки, грубо сыграл Шавлохов. Могла начаться стычка, но арбитр быстро всех успокоил, а Давиду выписали жёлтую карточку.

Ушатов совершил шикарный рывок по левому флангу и буквально от лицевой линии прострелил в штрафную площадь, но там никого не было из игроков "Волгаря".

Опасно сейчас могло быть в штрафной площади "Волгаря" после проникающей передачи с правого фланга, но всё-таки надёжно сыграли защитники хозяев и мяч вынесли.

34' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!! Клёнкин!!!

Натабашвили совершил грубейшую ошибку. Голкипер вынося мяч от ворот с игры, пробил точно по центру и низом. Клёнкин сферу подхватил, сблизился с воротами и метров с тринадцати переиграл стража ворот!

33' Гиоргобиани упал в метре от штрафной площади, арбитр попросил футболиста подниматься, не было нарушения правил.

32' Чочиев оставил не у дел сразу трёх опекунов и с линии штрафной прострелил низом на ближний угол вратарской, откуда по воротам нанёс удар Гиоргобиани, но не попал в ближний угол Николай! Опаснейший момент!

31' Всё в порядке со стражем ворот "Волгаря", продолжается у нас матч! Замена пока не требуется Смирнову.

29' Пауза у нас в игре. Смирнов не может продолжить игру, что-то с ногой у голкипера "Волгаря", медики колдуют.

28' Гиоргобиани открылся на левом углу штрафной площади и нанёс удар по воротам, но в рамку сфера не пошла, вообще не лёг на ногу мяч.

27' Хабалов на правом фланге добежал почти до углового флажка, но не стал делать заброс, а отпасовал назад, захлебнулась острая атака в исполнении гостей.

26' Царукян выдал отличную передачу в штрафную площадь низом, сразу два игрока "Алании" могли замкнуть пас и открыть счёт в матче, но Смирнов был против. Голкипер вовремя выскочил из рамки и забрал мяч в ногах.

25' Упали у нас скорости, немного устали футболисты после активного старта встречи.