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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Волгарь
 
Позже
Алания
Прогнозы 52
Волгарь 7.7% (4)
X 11.5% (6)
Алания 80.8% (42)
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Волгарь
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История личных встреч

Волгарь
Алания

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ВДЗЮ
3:0
К
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.76
0.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

51
109

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 3 0.21
Лесников Дмитрий 2 0.14
Гилязетдинов Артур 2 0.14
Зуев Илья 1 0.07
Косарев Кирилл 1 0.07
Прошкин Егор 1 0.07
Клёнкин Данил 1 (1) 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 (2) 0.43
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.29
Кротов Вячеслав 2 0.14
Гурциев Батраз 2 (1) 0.14
Цараев Алан 1 0.07
Царукян Валерий 1 0.07

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ткачук Денис 3 0
Смирнов Данила 3 0
Прошкин Егор 3 0
Зуев Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Шакуро Павел 1 0
Лесников Дмитрий 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Пушкарёв Денис 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Тарба Заур 3 0
Засеев Азамат 2 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Чочиев Алан 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Машуков Ислам 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Волгарь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Алания
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Волгарь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
10
Волгарь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Алания
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
5
31%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
20%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Знамя Труда - Волгарь 1:3 Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0

Результаты матчей

Волгарь
Алания

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 14 8 4 2 17 - 11 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Акрон
 Заявка 14 7 3 4 17 - 9 24
4.
Химки
 Заявка 14 7 3 4 18 - 14 24
5.
Тюмень
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Сокол
 Заявка 14 5 4 5 14 - 21 19
10.
Арсенал Тула
 14 4 7 3 14 - 13 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14.
Нефтехимик
 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
15.
Енисей
 Заявка 14 4 3 7 17 - 18 15
16.
Ленинградец
 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17.
Кубань
 Заявка 14 3 3 8 9 - 16 12
18.
Волгарь
 Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
8.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
9.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
10.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
14.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
16.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Волгарь 7.7% (4)
    X 11.5% (6)
    Алания 80.8% (42)
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    Прогнозы на матч Волгарь - Алания

    Исход игры
    Волгарь
    7.7% (4)
    Ничья
    11.5% (6)
    Алания
    80.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    32.7% (17)
    0:1 Алания
    30.8% (16)
    0:2 Алания
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    2:1 Волгарь
    5.8% (3)
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