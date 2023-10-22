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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Хайденхайм
2:1
Первый тайм: 32'
Аугсбург
0'
1:0
17' Гол
Кляйндинст Тим
2:0
18' Гол
Бесте Ян-Никлас
2:1
29' Гол
Титц Филлип
31' Желтая карточка
Кляйндинст Тим

Ход матча

17'
Кляйндинст Тим
(Бек Адриан)
1:0
18'
Бесте Ян-Никлас
(Хактаб Траоре Омар)
2:0
29'
2:1
Титц Филлип
(Йенсен Фредрик)
31'
Кляйндинст Тим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Хайденхайм 45.3% (53)
X 29.1% (34)
Аугсбург 25.6% (30)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
11
Томалла
Денис
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
20
Михель
Свен
21
Титц
Филлип
Хайденхайм
4-1-4-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Аугсбург

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 4 0.5
Динкчи Эрен 4 0.5
Кляйндинст Тим 3 (2) 0.38
Пирингер Марвин 1 0.13
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.5
Бельо Дион Дрене 2 0.25
Михель Свен 1 (1) 0.13
Бауэр Максимилиан 1 0.13
Реджбекай Элвис 1 0.13
Варгас Рубен 1 0.13
Титц Филлип 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесте Ян-Никлас 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Хайденхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
8
Хайденхайм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
27%
5
31%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Аугсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Аугсбург

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
13.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
14.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
15.
Аугсбург
 0:2 Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 2:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
18.
Аугсбург
 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Аугсбург.
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      2.34 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Хайденхайм 45.3% (53)
    X 29.1% (34)
    Аугсбург 25.6% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Аугсбург
    3.15
    9.50
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:1 Аугсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    45.8% (54)
    Ничья
    28.8% (34)
    Аугсбург
    25.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    28.8% (34)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:2 Аугсбург
    17.8% (21)
    1:0 Хайденхайм
    8.5% (10)
    0:1 Аугсбург
    4.2% (5)
    3:1 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:0 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Аугсбург
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