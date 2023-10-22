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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Стилер Тобиас
Хайденхайм
2:5
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
17' Гол
Кляйндинст Тим
2:0
18' Гол
Бесте Ян-Никлас
2:1
29' Гол
Титц Филлип
31' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
2:2
41' Гол
Педерсен Мадс
2:3
42' Гол
Демирович Эрмедин
45' Желтая карточка
Педерсен Мадс
51' Желтая карточка
Бек Адриан
2:4
64' Гол
Удуохаи Феликс
83' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
2:5
88' Пенальти
Реджбекай Элвис
90' Желтая карточка
Зирслебен Тим
90'+6

Ход матча

17'
Кляйндинст Тим
(Бек Адриан)
1:0
18'
Бесте Ян-Никлас
(Хактаб Траоре Омар)
2:0
29'
2:1
Титц Филлип
(Йенсен Фредрик)
31'
Кляйндинст Тим
 
41'
2:2
Педерсен Мадс
(Титц Филлип)
42'
2:3
Демирович Эрмедин
(Йенсен Фредрик)
45'
 
Педерсен Мадс
51'
Бек Адриан
 
55'
Сесса Кевин
Бек Адриан
 
62'
 
Иаго Лопес
Михель Свен
64'
2:4
Удуохаи Феликс
(Йенсен Фредрик)
70'
 
Энгельс Арне
Йенсен Фредрик
70'
Шиммер Штефан
Кляйндинст Тим
 
70'
Буш Марнон
Хактаб Траоре Омар
 
71'
Пирингер Марвин
Томалла Денис
 
80'
 
Бауэр Максимилиан
Титц Филлип
80'
 
Брайтхаупт Тим
Дорш Никлас
82'
Пик Флориан
Динкчи Эрен
 
83'
 
Бауэр Максимилиан
88'
2:5
Реджбекай Элвис
90'
Зирслебен Тим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 556 Количество передач 366
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 118
Хайденхайм 45.8% (54)
X 28.8% (34)
Аугсбург 25.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
11
Томалла
Денис
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
9
Демирович
Эрмедин
20
Михель
Свен
21
Титц
Филлип
Хайденхайм
4-1-4-1
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Аугсбург

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесте Ян-Никлас 4 0.5
Динкчи Эрен 4 0.5
Кляйндинст Тим 3 (2) 0.38
Пирингер Марвин 1 0.13
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.63
Бельо Дион Дрене 2 0.25
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.25
Титц Филлип 1 0.13
Михель Свен 1 (1) 0.13
Педерсен Мадс 1 0.13
Бауэр Максимилиан 1 0.13
Варгас Рубен 1 0.13
Удуохаи Феликс 1 0.13
Йенсен Фредрик 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесте Ян-Никлас 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
2
Хайденхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
8
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
7
44%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
20%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
5
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Аугсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Аугсбург

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 26 - 7 20
4.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Аугсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 19 8
11.
Хайденхайм
 Заявка 8 2 1 5 12 - 20 7
12.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 14 - 19 6
16.
Кёльн
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
18.
Майнц
 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Кёльн
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 4 1 2 1 11 - 11 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
13.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
15.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Удуохаи Феликс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Гоувелеув Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
    • 90'
      Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Хайденхайм: 52%, Аугсбург: 48%.
    • 89'
      Команда Аугсбург забила решающий гол в последние минуты игры!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Хайденхайм 45.8% (54)
    X 28.8% (34)
    Аугсбург 25.4% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 2:5 Аугсбург

    Исход игры
    Хайденхайм
    45.8% (54)
    Ничья
    28.8% (34)
    Аугсбург
    25.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    28.8% (34)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:2 Аугсбург
    17.8% (21)
    1:0 Хайденхайм
    8.5% (10)
    0:1 Аугсбург
    4.2% (5)
    3:1 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:0 Хайденхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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