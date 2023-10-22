Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Аугсбург , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Педерсен Мадс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Аугсбург нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

43' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

43' Отличный командный гол!

42' Йенсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Команда Аугсбург сравняла счет! Игра продолжается!

41' Г О О О О Л - Педерсен Мадс забивает с левой ноги!

41' Титц Филлип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Хайденхайм

39' Михель Свен не смог попасть в створ ударом издали

37' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

36' Михель Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Йенсен Фредрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Аугсбург

33' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кляйндинст Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Забив гол, Аугсбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

29' Г О О О О Л - Титц Филлип правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

28' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хайденхайм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Удар от ворот произведет Хайденхайм

22' Удуохаи Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Отличный командный гол!

18' Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас забивает с правой ноги!

18' Хактаб Траоре Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Бек Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Йенсен Фредрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Томалла Денис нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

8' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хайденхайм

5' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Зирслебен Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хайденхайм начинает с центра поля

1' Судья начинает матч