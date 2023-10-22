Тур: 8. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Стилер Тобиас
2:5
Конец матча
0'
1:0
17' ГолКляйндинст Тим
2:0
18' ГолБесте Ян-Никлас
2:1
29' ГолТитц Филлип
31' Желтая карточкаКляйндинст Тим
2:2
41' ГолПедерсен Мадс
2:3
42' ГолДемирович Эрмедин
45' Желтая карточкаПедерсен Мадс
51' Желтая карточкаБек Адриан
2:4
64' ГолУдуохаи Феликс
83' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
2:5
88' ПенальтиРеджбекай Элвис
90' Желтая карточкаЗирслебен Тим
90'+6
Ход матча
17'
1:0
18'
29'
2:1
31'
41'
2:2
42'
45'
51'
64'
2:4
88'
2:5
90'
Статистика матча
-
2 Голы 5
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
556 Количество передач 366
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
30
Дорш
Никлас
20
Михель
Свен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенНападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хайденхайм
Аугсбург
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.5
|Динкчи Эрен
|4
|0.5
|Кляйндинст Тим
|3 (2)
|0.38
|Пирингер Марвин
|1
|0.13
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.63
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.25
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.25
|Титц Филлип
|1
|0.13
|Михель Свен
|1 (1)
|0.13
|Педерсен Мадс
|1
|0.13
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.13
|Варгас Рубен
|1
|0.13
|Удуохаи Феликс
|1
|0.13
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Динкчи Эрен
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
2
Хайденхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
8
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аугсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
40%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
7
44%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
20%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2
Аугсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Аугсбург
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
17
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|26 - 7
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 19
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 20
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|11 - 11
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 2:5 Аугсбург
Исход игры
Хайденхайм
45.8% (54)
Ничья
28.8% (34)
Аугсбург
25.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
28.8% (34)
1:1 Ничья
26.3% (31)
1:2 Аугсбург
17.8% (21)
1:0 Хайденхайм
8.5% (10)
0:1 Аугсбург
4.2% (5)
3:1 Хайденхайм
2.5% (3)
2:0 Хайденхайм
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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