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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Истанбулспор
1:1
Второй тайм: 46'
Анкарагюджю
0'
1:0
12' Гол
Djakaridja Junior Traore
19' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
1:1
24' Пенальти
Джигерджи Толга
41' Желтая карточка
Билазер Хайрулла

Ход матча

12'
Djakaridja Junior Traore
(Яшар Али)
1:0
19'
 
Моруцан Олимпиу
24'
1:1
Джигерджи Толга
41'
 
Билазер Хайрулла

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
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Истанбулспор
Ничья
Анкарагюджю
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1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
88
Djakaridja
Junior
Traore
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
80
Моруцан
Олимпиу
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
Истанбулспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Анкарагюджю

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:2
С
1:2
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:2
ПЛТ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.25
Этеми Вален 1 0.13
Djakaridja Junior Traore 1 0.13
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.33
Сепас Реналдо 3 0.33
Джигерджи Толга 2 (1) 0.22
Баич Риад 2 0.22
Родригес Гарри 1 0.11
Моруцан Олимпиу 1 0.11
Македа Федерико 1 0.11
Ганоушек Матей 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Дахени Демиако 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Радакович Урош 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Истанбулспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Истанбулспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Анкарагюджю

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
2.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
5.
Касымпаша
 Заявка 9 4 3 2 14 - 16 15
6.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
7.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 9 2 4 3 13 - 11 10
12.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 12 3
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 8 5
10.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
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Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбулспор
Ничья
Анкарагюджю
4.30
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3.55
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3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Истанбулспор
Анкарагюджю
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