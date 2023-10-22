Тур: 9. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:1
Второй тайм: 46'
0'
1:0
12' ГолDjakaridja Junior Traore
19' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
1:1
24' ПенальтиДжигерджи Толга
41' Желтая карточкаБилазер Хайрулла
Ход матча
12'
19'
24'
1:1
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
45
Четин
Мерт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
-
Главный тренер: Hakan Yakin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Истанбулспор
Анкарагюджю
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.25
|Этеми Вален
|1
|0.13
|Djakaridja Junior Traore
|1
|0.13
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.33
|Сепас Реналдо
|3
|0.33
|Джигерджи Толга
|2 (1)
|0.22
|Баич Риад
|2
|0.22
|Родригес Гарри
|1
|0.11
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.11
|Македа Федерико
|1
|0.11
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Соу Али
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Яшар Али
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Дахени Демиако
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Есиль Мехмет
|2
|0
|Рроца Эдуарт
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Истанбулспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Истанбулспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Анкарагюджю
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|19.
|1:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 12
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4