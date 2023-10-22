  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Истанбулспор
2:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
12' Гол
Djakaridja Junior Traore
19' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
1:1
24' Пенальти
Джигерджи Толга
41' Желтая карточка
Билазер Хайрулла
2:1
62' Гол
Гюльтекин Эмир
86' Желтая карточка
Радакович Урош
90'+7

Ход матча

12'
Djakaridja Junior Traore
(Яшар Али)
1:0
19'
 
Моруцан Олимпиу
24'
1:1
Джигерджи Толга
41'
 
Билазер Хайрулла
46'
Рроца Эдуарт
Воробьев Модест
 
46'
Гюльтекин Эмир
Djakaridja Junior Traore
 
62'
Гюльтекин Эмир
2:1
71'
 
Джоканович Андрей
Бекироглу Эфкан
71'
 
Соу Али
Сепас Реналдо
73'
 
Чанкая Атакан
Четин Мерт
81'
Мамаду Менди
Ндао Алассан
 
81'
Есиль Мехмет
Сантос Жаксон
 
82'
 
Педринью
Родригес Гарри
82'
 
Македа Федерико
Баич Риад
86'
 
Радакович Урош
90'
Темель Вефа
Яшар Али
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
88
Djakaridja
Junior
Traore
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
80
Моруцан
Олимпиу
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
Истанбулспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Анкарагюджю

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:2
С
1:2
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:2
ПЛТ
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.25
Этеми Вален 1 0.13
Гюльтекин Эмир 1 0.13
Djakaridja Junior Traore 1 0.13
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.33
Сепас Реналдо 3 0.33
Джигерджи Толга 2 (1) 0.22
Баич Риад 2 0.22
Родригес Гарри 1 0.11
Моруцан Олимпиу 1 0.11
Македа Федерико 1 0.11
Ганоушек Матей 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Дахени Демиако 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Истанбулспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Истанбулспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Анкарагюджю

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
2.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
5.
Касымпаша
 Заявка 9 4 3 2 14 - 16 15
6.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
7.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
17.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Билазер Хайрулла получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 2:1 Анкарагюджю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     