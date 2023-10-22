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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Фенербахче
4:1
Второй тайм: 86'
Хатайспор
0'
1:0
7' Гол
Шиманьски Себастьян
2:0
15' Гол
Осайи-Самуэль Брайт
20' Желтая карточка
Деле-Баширу Фисайо
3:0
39' Гол
Джеко Эдин
3:1
55' Гол
Гулам Фаузи
61' Желтая карточка
Килама Ги-Марселен
4:1
63' Гол
Кавечи Ирфан
70' Желтая карточка
Бекароглу Бурак
73' Желтая карточка
Бекао Родриго
73' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье

Ход матча

7'
Шиманьски Себастьян
(Тадич Душан)
1:0
15'
Осайи-Самуэль Брайт
2:0
20'
 
Деле-Баширу Фисайо
39'
Джеко Эдин
(Фред Сантос)
3:0
46'
 
Чорекчи Камил
Йылмаз Реджеп
46'
 
Страндберг Карлос
Chandrel Massanga
46'
 
Ламкель Зе Дидье
Фернандеш Желсон II
55'
3:1
Гулам Фаузи
61'
 
Килама Ги-Марселен
63'
Кавечи Ирфан
4:1
70'
 
Бекароглу Бурак
73'
Бекао Родриго
 
73'
 
Ламкель Зе Дидье
74'
 
Саглам Геркем
Чорекчи Камил
74'
Зайц Миха
Шиманьски Себастьян
 
75'
Найир Умут
Джеко Эдин
 
83'
Кент Райан
Кавечи Ирфан
 
84'
Акайдин Самет
Бекао Родриго
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Хатайспор
1.18
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8.00
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7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Кардешлер
Эрдже
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
4
Chandrel
Massanga
29
Абурджания
Георгий
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Дадашов
Ренат
Фенербахче
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Хатайспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:3
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.78
Шиманьски Себастьян 6 0.67
Кавечи Ирфан 4 0.44
Тадич Душан 2 (1) 0.22
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.22
Кинг Джошуа 1 0.11
Джику Александер 1 0.11
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.44
Страндберг Карлос 4 (1) 0.44
Дадашов Ренат 2 (1) 0.22
Саглам Геркем 1 0.11
Ривас Ригоберто 1 0.11
Гулам Фаузи 1 0.11
Ламкель Зе Дидье 1 0.11
Йылдырым Бертуг 1 0.11
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деле-Баширу Фисайо 3 0
Дадашов Ренат 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Беяз Омер 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Матур Огужан 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Ходжич Армин II 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Килама Ги-Марселен 1 0
Chandrel Massanga 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
10
Фенербахче
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3

Результаты матчей

Фенербахче
Хатайспор

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
0:0
3 раза 75%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
1
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
4
4
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 4:1 Заявка 9 9 0 0 24 - 4 27
2.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
5.
Касымпаша
 Заявка 9 4 3 2 14 - 16 15
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Хатайспор
 1:4 Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 4:1 Заявка 5 5 0 0 18 - 4 15
2.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 1:4 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
17.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 4:1 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 1:4 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фред Сантос сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
    • 26'
      Бекароглу Бурак получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Fisayo Dele-Bashiru получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Г О О О О Л - Осайи-Самуэль Брайт бьет в цель!
    • 7'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится победой Фенербахче.
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    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Хатайспор
    1.18
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    8.00
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    7.40
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