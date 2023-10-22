Тур: 9. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
4:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолШиманьски Себастьян
2:0
15' ГолОсайи-Самуэль Брайт
20' Желтая карточкаДеле-Баширу Фисайо
3:0
39' ГолДжеко Эдин
3:1
55' ГолГулам Фаузи
61' Желтая карточкаКилама Ги-Марселен
4:1
63' ГолКавечи Ирфан
69' Желтая карточкаБекароглу Бурак
73' Желтая карточкаБекао Родриго
73' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
4:2
90' ГолАбид Рейан
90'+6
Ход матча
7'
15'
39'
3:0
55'
3:1
63'
4:1
69'
73'
73'
75'
90'
4:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Фенербахче
Хатайспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.78
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.67
|Кавечи Ирфан
|4
|0.44
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.22
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.22
|Кинг Джошуа
|1
|0.11
|Джику Александер
|1
|0.11
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.44
|Страндберг Карлос
|4 (1)
|0.44
|Дадашов Ренат
|2 (1)
|0.22
|Саглам Геркем
|1
|0.11
|Ривас Ригоберто
|1
|0.11
|Гулам Фаузи
|1
|0.11
|Абид Рейан
|1
|0.11
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.11
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.11
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|3
|0
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Бекароглу Бурак
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Ходжич Армин II
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Килама Ги-Марселен
|1
|0
|Chandrel Massanga
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
2
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
10
Фенербахче
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
5
29%
29%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
6
26%
1
6%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0
Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Результаты матчей
Фенербахче
Хатайспор
Точный счет
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
0:0
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
45
36
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 16
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4