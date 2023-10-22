Тур: 9. Стадион: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu.
0:0
Второй тайм: 89'
0'
41' Желтая карточкаКылынч Эмре
51' Желтая карточкаДюбуа Лео
82' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
82' Желтая карточкаБа Уссейну
Ход матча
41'
51'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
99
Кара
Эркан
11
Кылынч
Эмре
27
Ба
Уссейну
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
17
Кени
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
99 Кара ЭрканПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.13
|Димата Ландри
|1
|0.13
|Хольсе Карло
|1
|0.13
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.13
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.13
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.11
|Пелкас Димитрис
|1
|0.11
|Фигейредо Жоау
|1
|0.11
|Опоку Джером
|1
|0.11
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Ба Уссейну
|1
|1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Дюбуа Лео
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Самсунспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
1
1
Самсунспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
29%
2
20%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
16
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 4
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 16
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|1:4 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|1:4 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|4:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|1:4 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4