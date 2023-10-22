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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Самсунспор
0:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
41' Желтая карточка
Кылынч Эмре
51' Желтая карточка
Дюбуа Лео
82' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
82' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+4

Ход матча

41'
Кылынч Эмре
 
51'
 
Дюбуа Лео
67'
 
Деннис Эммануэль
Тюрюдж Дениз
67'
 
Илкхан Эмирхан
Алексич Даниел
72'
Явру Зеки
Тирпан Микаэль
 
75'
 
Гюрлер Сердар
Пелкас Димитрис
75'
 
Карзев Эден
Озджан Беркай
82'
Айдогду Сонер
Хольсе Карло
 
82'
Озбаскыджи Мухаммет Али
Тэт Флавьен
 
82'
Муандилмаджи Мариус
 
82'
 
Ба Уссейну
85'
Челик Осман
Аит Бенассер Юссеф
 
85'
Димата Ландри
Кара Эркан
 
86'
 
Шахинер Омер Али
Дюбуа Лео

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
6
Аит
Бенассер
Юссеф
21
Хольсе
Карло
99
Кара
Эркан
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Бабаджан
Волкан
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
8
Алексич
Даниел
25
Фигейредо
Жоау
17
Кени
Филипп
14
Пелкас
Димитрис
Самсунспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
3-5-2

История личных встреч

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТПЛ
1:3
ТПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.13
Димата Ландри 1 0.13
Хольсе Карло 1 0.13
Муандилмаджи Мариус 1 0.13
Нтчам Оливье 1 (1) 0.13
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.11
Пелкас Димитрис 1 0.11
Фигейредо Жоау 1 0.11
Опоку Джером 1 0.11
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 2 0
Фофана Морике 2 0
Димата Ландри 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 2 1
Ба Уссейну 2 1
Пелкас Димитрис 3 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Дюбуа Лео 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Самсунспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

1
1
Самсунспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Истанбул Башакшехир
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
29%
2
20%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
2.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
5.
Касымпаша
 Заявка 9 4 3 2 14 - 16 15
6.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Хатайспор
 Заявка 9 3 5 1 16 - 11 14
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
2.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
17.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      Кылынч Эмре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Самсунспор 0:0 Истанбул Башакшехир онлайн

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