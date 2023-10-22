  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 27.
Ландскруна
0:0
Второй тайм: 50'
Вестерос
0'

Ход матча

29'
Gustaf Bruzelius
Samuel Kotto
 
36'
 
Jabir Abdihakim Ali
Диабате Ибрахим
46'
Edvin Dahlqvist
Линдман Эмиль
 
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Ландскруна
Ничья
Вестерос
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
24
Линдман
Эмиль
47
Kofi
Fosuhene
Asare
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
22
Patric
Aaslund
Ландскруна
3-4-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Ландскруна
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 8 0.3
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.22
Дзабич Робин 4 0.15
Frederik Ihler 3 0.11
Camil Jebara 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Эгнелль Адам 2 (1) 0.07
Эдвардссон Давид 2 0.07
Melker Widell 1 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 1 0.04
Erik Hedenquist 1 0.04
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 11 (1) 0.41
Йоханссон Саймон 5 0.19
Patric Aaslund 4 0.15
Max Larsson 4 (1) 0.15
Jaheem Burke 4 0.15
Эдлунд Олле 3 0.11
Диабате Ибрахим 3 0.11
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 6 0
Дзабич Робин 6 0
Эдвардссон Давид 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Samuel Kotto 1 1
Каддура Амр 2 0
Линдман Эмиль 2 0
Рапп Йохан 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерос
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7
Ландскруна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

9
21
Ландскруна
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Вестерос
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
6
30%
7
28%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
2
10%
5
20%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
6
43%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
29%
7
33%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
40%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Забито

34
46
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
4
12%
4
9%
1-15
2
6%
9
20%
16-30
6
18%
3
7%
31-45
10
29%
29%
14
30%
46-60
6
18%
8
17%
61-75
6
18%
8
17%
76-90

Пропущено

35
19
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
6
17%
0
0%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
6
17%
4
21%
31-45
7
20%
7
37%
46-60
8
23%
2
11%
61-75
5
14%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1
Вестерос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0

Результаты матчей

Ландскруна
Вестерос

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
7
6
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
9
4
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
11
15
1.5
16
10
3
23
2.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 27 17 7 3 45 - 20 58
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 0:0 27 11 6 10 36 - 39 39
6.
Эстерсунд
 27 8 12 7 37 - 34 36
7.
Браге
 26 10 5 11 31 - 39 35
8.
Гефле
 27 9 7 11 32 - 41 34
9.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 27 7 8 12 30 - 36 29
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 26 6 8 12 30 - 43 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
3.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 0:0 14 6 5 3 21 - 16 23
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 13 2 6 5 18 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:0 14 8 3 3 23 - 16 27
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 0:0 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
7.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эстерсунд Аджумани Янник 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Линдман Эмиль уходит с поля. Edvin Dahlqvist выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Диабате Ибрахим уходит с поля. Jabir Abdihakim Ali выходит вместо него
  • 29'
    Samuel Kotto уходит с поля. Gustaf Bruzelius выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Вестерос
5.60
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3.65
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1.85
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