Тур: 27.
0:1
Конец матча
Ход матча
66'
88'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вейга УнайПолузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Rasmus Wendt
-
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Троне ФилипНападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Ландскруна
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.33
Среднее время на гол
40
270
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|8
|0.3
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.22
|Дзабич Робин
|4
|0.15
|Frederik Ihler
|3
|0.11
|Camil Jebara
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.07
|Эдвардссон Давид
|2
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (1)
|0.44
|Йоханссон Саймон
|5
|0.19
|Patric Aaslund
|4
|0.15
|Max Larsson
|4 (1)
|0.15
|Jaheem Burke
|4
|0.15
|Эдлунд Олле
|3
|0.11
|Диабате Ибрахим
|3
|0.11
|Гефверт Симон
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Miguel Sandberg
|2
|0.07
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Каддура Амр
|2
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Herman Magnusson
|2
|1
|Троне Филип
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вестерос
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Ландскруна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вестерос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
9
21
Ландскруна
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Вестерос
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
6
30%
7
27%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
4
22%
6
43%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
29%
7
33%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
40%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Забито
34
47
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
4
12%
4
9%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
6
18%
3
6%
31-45
10
29%
29%
14
30%
30%
46-60
6
18%
9
19%
61-75
6
18%
8
17%
76-90
Пропущено
36
19
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
6
17%
0
0%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
6
17%
4
21%
31-45
7
19%
7
37%
46-60
9
25%
2
11%
61-75
5
14%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1
Вестерос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0
Результаты матчей
Ландскруна
Вестерос
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
77
76
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
49
95
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
1116
1611
324
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|4.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|5.
|27
|11
|5
|11
|36 - 40
|38
|6.
|2:0
|27
|11
|5
|11
|33 - 39
|38
|7.
|2:0
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|8.
|27
|8
|12
|7
|37 - 34
|36
|9.
|27
|9
|7
|11
|32 - 41
|34
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|12.
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|13.
|27
|7
|7
|13
|36 - 52
|28
|14.
|0:2
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|15.
|0:2
|27
|6
|8
|13
|22 - 37
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|3.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|4.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|8.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|2:0
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|14.
|0:2
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|0:2
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|2:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|8.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|2:0
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|15.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эстерсунд
|Аджумани Янник
|1 7