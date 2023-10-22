Тур: 9. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
Ход матча
53'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
19
Квет
Роман
77
Бэрроу
Моду
97
Гомис
Ирон
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Sarp Yavrucu
-
34 Sinan Alkas
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
История личных встреч
Сивасспор
Касымпаша
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.54
1.23
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.33
|Родригес Жерсон
|2
|0.22
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.11
|Османпаша Джанер
|1
|0.11
|Бэрроу Моду
|1
|0.11
|Манай Рей
|1
|0.11
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.11
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|6 (1)
|0.67
|Винк Клаудио
|2
|0.22
|Фалл Мамаду
|2
|0.22
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.22
|Гомис Ирон
|1
|0.11
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Нгой Жульен
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Гомис Ирон
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
6
Сивасспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
40%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0
Результаты матчей
Сивасспор
Касымпаша
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
44
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 3
|24
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|5.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 16
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4