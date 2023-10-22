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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Сивасспор
0:1
Конец матча
Касымпаша
0'
26' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
0:1
53' Гол
Гомис Ирон
90' Желтая карточка
Дилли Селим
90'+5
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
19
Квет
Роман
77
Бэрроу
Моду
11
Родригес
Жерсон
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
3
Аксу
Тунджер
6
Гюл
Гёкхан
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
9
Нгой
Жульен
Сивасспор
4-1-4-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Касымпаша

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:3
С
0:3
С
2:2
С
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
6:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
0:4
С
4:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.54
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.33
Родригес Жерсон 2 0.22
Нжи Клинтон Муа 1 0.11
Османпаша Джанер 1 0.11
Бэрроу Моду 1 0.11
Манай Рей 1 0.11
Аппиндангойе Аарон 1 0.11
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 6 (1) 0.67
Винк Клаудио 2 0.22
Фалл Мамаду 2 0.22
Бен Уаннес Мортада 2 0.22
Гомис Ирон 1 0.11
Хайрадинович Харис 0 0
Нгой Жульен 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Гомис Ирон 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
6
Сивасспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Касымпаша
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
40%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3
Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0

Результаты матчей

Сивасспор
Касымпаша

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
2.
Фенербахче
 Заявка 8 8 0 0 20 - 3 24
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
5.
Касымпаша
 Заявка 9 4 3 2 14 - 16 15
6.
Хатайспор
 Заявка 8 3 5 0 14 - 7 14
7.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 9 2 4 3 13 - 11 10
12.
Сивасспор
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 8 0 3 5 4 - 12 3
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7.
Хатайспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Касымпаша
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 8 5
10.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 6 (2)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Хайрадинович Харис получил желтую карточку от судьи
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