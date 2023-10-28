Тур: 11. Стадион: Марко Друсо.
3:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаРовер Маттео
52' Желтая карточкаSimone Davi
0:1
54' ГолГонсалес Факундо
56' Желтая карточкаКасами Пайтим
60' Желтая карточкаГонсалес Факундо
73' Желтая карточкаТайт Фабиан
1:1
77' ГолSilvio Merkaj
2:1
90' ПенальтиКазираги Даниэль
90' Желтая карточкаДепаоли Фабио
3:1
90' ГолEmanuele Pecorino
90'+10
Ход матча
16'
52'
54'
56'
60'
73'
77'
1:1
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
291 Количество передач 486
-
37 Владение мячом, % 63
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
23
Раути
Никола
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Hugo Buyla
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Зюйдтироль
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|7 (5)
|0.7
|Silvio Merkaj
|3
|0.3
|Одогву Рафаэль
|3
|0.3
|Киерво Риккардо
|1
|0.1
|Emanuele Pecorino
|1
|0.1
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|4 (3)
|0.36
|Педрола Эстанис
|3
|0.27
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.18
|Депаоли Фабио
|1
|0.09
|Гонсалес Факундо
|1
|0.09
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Simone Giordano
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Тайт Фабиан
|2
|0
|Simone Davi
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Джорджини Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Гонсалес Факундо
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Пирло Андреа
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
2
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сампдория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
7
47%
2
18%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Сампдория
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
29
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|11.
|8
|3
|4
|1
|6 - 3
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5