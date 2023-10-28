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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Зюйдтироль
3:1
Конец матча
Сампдория
0'
16' Желтая карточка
Ровер Маттео
52' Желтая карточка
Simone Davi
0:1
54' Гол
Гонсалес Факундо
56' Желтая карточка
Касами Пайтим
60' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
73' Желтая карточка
Тайт Фабиан
1:1
77' Гол
Silvio Merkaj
2:1
90' Пенальти
Казираги Даниэль
90' Желтая карточка
Депаоли Фабио
3:1
90' Гол
Emanuele Pecorino
90'+10
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
23
Раути
Никола
90
Одогву
Рафаэль
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
Зюйдтироль
4-4-2
Сампдория
4-3-1-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 7 (5) 0.7
Silvio Merkaj 3 0.3
Одогву Рафаэль 3 0.3
Киерво Риккардо 1 0.1
Emanuele Pecorino 1 0.1
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 4 (3) 0.36
Педрола Эстанис 3 0.27
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.18
Депаоли Фабио 1 0.09
Гонсалес Факундо 1 0.09
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Simone Giordano 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Тайт Фабиан 2 0
Simone Davi 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Джорджини Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Мурру Никола 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Борини Фабио 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Гонсалес Факундо 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Пирло Андреа 1 0
Касами Пайтим 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сампдория
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

5
2
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сампдория
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
7
47%
2
18%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Сампдория

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
2
9
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 11 7 3 1 20 - 8 24
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
6.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
7.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
12.
Асколи
 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Асколи
 0:0 5 2 2 1 6 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
10.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Парма
 0:0 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Ровер Маттео получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 3:1 Сампдория онлайн

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