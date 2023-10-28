Тур: 11. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
6' ПенальтиВерди Симоне
24' Желтая карточкаКурто Марко
83' Желтая карточкаИоанну Николас
90' Желтая карточкаБазелли Даниэле
90' Желтая карточкаЧаджиа Мутир
90'+6
Ход матча
6'
1:0
24'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
297 Количество передач 512
-
38 Владение мячом, % 62
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
История личных встреч
Комо
Катанзаро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.3
|Кутроне Патрик
|3
|0.3
|Барба Федерико
|2
|0.2
|Одентал Кас
|2
|0.2
|Беллемо Алессандро
|1
|0.1
|Черри Альберто
|1
|0.1
|Верди Симоне
|1 (1)
|0.1
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|4 (1)
|0.36
|Бьяши Томмазо
|3
|0.27
|Йемелло Пьетро
|2
|0.18
|Верна Лука
|2
|0.18
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.18
|Сунас Димитрис
|1
|0.09
|Помпетти Марко
|1
|0.09
|Бриньола Энрико
|1
|0.09
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Курто Марко
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|4
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Бригенти Николо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Panos Katseris
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
7
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4
Результаты матчей
Комо
Катанзаро
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Комо
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
37
65
19
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|11.
|8
|3
|4
|1
|6 - 3
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5