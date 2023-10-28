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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Комо
1:0
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
6' Пенальти
Верди Симоне
24' Желтая карточка
Курто Марко
83' Желтая карточка
Иоанну Николас
90' Желтая карточка
Базелли Даниэле
90' Желтая карточка
Чаджиа Мутир
90'+6

Ход матча

6'
Верди Симоне
1:0
24'
Курто Марко
 
61'
 
Стоппа Маттео
Бьяши Томмазо
61'
 
Помпетти Марко
Верна Лука
62'
Чаджиа Мутир
Габриеллони Алессандро
 
62'
Иовин Алессио
Кассандро Томмазо
 
73'
 
Амброзино Джузеппе
Бриньола Энрико
75'
Liam Kerrigan2
Курто Марко
 
79'
Да Кунья Лукас
Коне Бенджамин
 
79'
Базелли Даниэле
Верди Симоне
 
80'
 
Д'Андреа Лука
Бригенти Николо
81'
 
Доннарумма Альфредо
Йемелло Пьетро
83'
Иоанну Николас
 
90'
Базелли Даниэле
 
90'
Чаджиа Мутир
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 297 Количество передач 512
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
94
Коне
Бенджамин
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
17
Бриньола
Энрико
8
Верна
Лука
18
Гион
Андреа
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Комо
3-4-1-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Комо
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.3
Кутроне Патрик 3 0.3
Барба Федерико 2 0.2
Одентал Кас 2 0.2
Беллемо Алессандро 1 0.1
Черри Альберто 1 0.1
Верди Симоне 1 (1) 0.1
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 4 (1) 0.36
Бьяши Томмазо 3 0.27
Йемелло Пьетро 2 0.18
Верна Лука 2 0.18
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.18
Сунас Димитрис 1 0.09
Помпетти Марко 1 0.09
Бриньола Энрико 1 0.09
Сконьямилло Стефано 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Курто Марко 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Базелли Даниэле 1 0
Барба Федерико 1 0
Иоанну Николас 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 4 0
Миранда Кевин 1 1
Бригенти Николо 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
7
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4

Результаты матчей

Комо
Катанзаро

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Комо
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 11 7 3 1 20 - 8 24
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
6.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
7.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
12.
Асколи
 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Асколи
 0:0 5 2 2 1 6 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
10.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Парма
 0:0 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Курто Марко получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Верди Симоне из команды Комо забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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