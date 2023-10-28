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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Специя
0:0
Конец матча
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
9' Желтая карточка
Мерони Андреа
42' Желтая карточка
Элия Сальваторе
66' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
69' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
72' Желтая карточка
Вентури Майкл
90' Желтая карточка
Гелашвили Ива
90' Желтая карточка
Вока Идриз
90'+6
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
33
Гелашвили
Ива
5
Серпе
Лауренс
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
17
Журковски
Шимон
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
26
Прашелик
Матеуш
24
Вивиани
Маттиа
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
31
Канотто
Луиджи
10
Форте
Франческо
Специя
3-4-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Козенца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
180

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.2
Моро Лука 2 0.2
Эспозито Франческо 2 0.2
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.1
Антонуччи Мирко 1 0.1
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.27
Вока Идриз 2 0.18
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.18
Форте Франческо 2 0.18
Маррас Мануэль 1 0.09
Канотто Луиджи 1 0.09
Вентури Майкл 1 0.09
Ариоли Алессандро 1 0.09
Massimo Zilli 1 0.09
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Кассата Франческо 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Бертола Николо 1 1
Дронговски Бартломей 2 0
Мюль Лукас 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Rachid Kouda 2 0
Верде Даниэле 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Журковски Шимон 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вентури Майкл 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Кало Джакомо 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Маррас Мануэль 2 0
Вока Идриз 2 0
Прашелик Матеуш 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
8
Специя
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Козенца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1

Результаты матчей

Специя
Козенца

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Специя
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 11 7 3 1 20 - 8 24
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
6.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
7.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
12.
Асколи
 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Асколи
 0:0 5 2 2 1 6 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
10.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Парма
 0:0 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Элия Сальваторе получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Мерони Андреа получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Антонуччи Мирко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Специя 0:0 Козенца онлайн

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