Тур: 11. Стадион: Лино Турина.
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолАнтист Жанис
23' Желтая карточкаЧеппители Лука
25' Желтая карточкаГондо Седрик
35' Желтая карточкаФеличи Маттиа
0:2
43' ПенальтиЧигарини Лука
0:3
55' ГолПьераньоло Эдоардо
90'+3
Ход матча
7'
0:1
23'
25'
35'
43'
0:2
55'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 395
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
77 Brayan Gjyla
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
80 Natan GirmaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
14 Shaibu Nuhu
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.18
|Davide Balestrero
|2
|0.18
|Феличи Маттиа
|1
|0.09
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|3
|0.27
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.18
|Портанова Маноло
|1
|0.09
|Пьераньоло Эдоардо
|1
|0.09
|Чигарини Лука
|1 (1)
|0.09
|Ланини Эрик
|1
|0.09
|Антист Жанис
|1
|0.09
|Natan Girma
|1
|0.09
|Видо Лука
|1 (1)
|0.09
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|6
|0
|Davide Balestrero
|5
|0
|Феличи Маттиа
|2
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Пицциньякко Семуэль
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|5
|0
|Бьянко Алессандро
|5
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Чигарини Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Гондо Седрик
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
ФералпиСало
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
4
ФералпиСало
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Реджо-Аудаче
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2
ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0
Реджо-Аудаче
(12 матчей)
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 поражения
Реджо-Аудаче - Венеция 1:0 Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Результаты матчей
ФералпиСало
Реджо-Аудаче
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Реджо-Аудаче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
74
110
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|20 - 8
|24
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|11.
|8
|3
|4
|1
|6 - 3
|13
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5