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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
ФералпиСало
0:3
Конец матча
Реджо-Аудаче
0'
0:1
7' Гол
Антист Жанис
23' Желтая карточка
Чеппители Лука
25' Желтая карточка
Гондо Седрик
35' Желтая карточка
Феличи Маттиа
0:2
43' Пенальти
Чигарини Лука
0:3
55' Гол
Пьераньоло Эдоардо
90'+3
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
70
Париджини
Витторио
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
14
Компаньон
Маттиа
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
ФералпиСало
3-5-2
Реджо-Аудаче
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.18
Davide Balestrero 2 0.18
Феличи Маттиа 1 0.09
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 3 0.27
Петтинари Стефано 2 (1) 0.18
Портанова Маноло 1 0.09
Пьераньоло Эдоардо 1 0.09
Чигарини Лука 1 (1) 0.09
Ланини Эрик 1 0.09
Антист Жанис 1 0.09
Natan Girma 1 0.09
Видо Лука 1 (1) 0.09
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 6 0
Davide Balestrero 5 0
Феличи Маттиа 2 1
Париджини Витторио 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Пицциньякко Семуэль 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Элвис 5 0
Бьянко Алессандро 5 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Чигарини Лука 2 0
Сампиризи Марио 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Гондо Седрик 2 0
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Барди Франческо 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Портанова Маноло 1 0
Антист Жанис 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
ФералпиСало
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
4
ФералпиСало
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Реджо-Аудаче
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2
ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0
Реджо-Аудаче
(12 матчей)
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 поражения
Реджо-Аудаче - Венеция 1:0 Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0
Специя - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

ФералпиСало
Реджо-Аудаче

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 11 7 3 1 20 - 8 24
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
6.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
7.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
12.
Асколи
 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Асколи
 0:0 5 2 2 1 6 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
10.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Парма
 0:0 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Чигарини Лука из команды Реджо-Аудаче забивает с точки!
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