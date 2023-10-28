Тур: 11. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
7' ГолМан Деннис
1:1
13' ГолКалигара Фабрицио
29' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:2
34' ГолМан Деннис
36' Желтая карточкаФаласко Никола
39' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
52' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
1:3
54' ГолБернабе Адриан
64' Желтая карточкаВивиано Эмильяно
64' Красная карточкаВивиано Эмильяно
73' Желтая карточкаКваранта Данило
76' Желтая карточкаНесторовски Илья
86' Желтая карточкаМанцари Джакомо
90' Желтая карточкаКамара Дрисса
90'+6
Ход матча
7'
0:1
13'
29'
34'
1:2
36'
39'
54'
1:3
64'
64'
73'
76'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
7 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 306
-
60 Владение мячом, % 40
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
60 Peter Amoran
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Парма
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|5 (2)
|0.45
|Родригес Пабло
|2
|0.18
|Несторовски Илья
|2
|0.18
|Манцари Джакомо
|1
|0.09
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.09
|Кваранта Данило
|1
|0.09
|Калигара Фабрицио
|1
|0.09
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.55
|Ман Деннис
|5
|0.45
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.27
|Бернабе Адриан
|3
|0.27
|Партипило Антони
|2
|0.18
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.09
|Эрнани Азеведо
|1
|0.09
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.09
|Чиркати Алессандро
|1
|0.09
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|3
|1
|Несторовски Илья
|4
|0
|Калигара Фабрицио
|4
|0
|Фаласко Никола
|2
|1
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Парма
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Парма
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
9
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
5
22%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
23%
5
22%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1
Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0
Результаты матчей
Асколи
Парма
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Асколи
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
92
110
29
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5