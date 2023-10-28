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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Асколи
1:3
Конец матча
Парма
0'
0:1
7' Гол
Ман Деннис
1:1
13' Гол
Калигара Фабрицио
29' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:2
34' Гол
Ман Деннис
36' Желтая карточка
Фаласко Никола
39' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
52' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
1:3
54' Гол
Бернабе Адриан
64' Желтая карточка
Вивиано Эмильяно
64' Красная карточка
Вивиано Эмильяно
73' Желтая карточка
Кваранта Данило
76' Желтая карточка
Несторовски Илья
86' Желтая карточка
Манцари Джакомо
90' Желтая карточка
Камара Дрисса
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Ман Деннис
(Бонни Анж-Йоан)
13'
Калигара Фабрицио
(Мендеш Педру)
1:1
29'
Беллучи Джузеппе
 
34'
1:2
Ман Деннис
36'
Фаласко Никола
 
39'
 
Бонни Анж-Йоан
52'
Калигара Фабрицио
 
54'
1:3
Бернабе Адриан
60'
Родригес Пабло
Ди Таккио Франческо
 
60'
Байейе Брайан
Адьяпонг Клод
 
62'
 
Кулибали Войо
Ман Деннис
62'
 
Ди Кьяра Джанлука
Ансальди Кристиан
64'
Вивиано Эмильяно
 
64'
Вивиано Эмильяно
 
66'
Davide Barosi
Калигара Фабрицио
 
69'
 
Чолак Антонио-Мирко
Бонни Анж-Йоан
73'
Кваранта Данило
 
76'
Несторовски Илья
 
84'
 
Михэйлэ Валентин
Зом Симон
84'
Kevin Haveri
Фаласко Никола
 
84'
Манцари Джакомо
Мендеш Педру
 
86'
 
Камара Дрисса
Бенедычак Адриан
86'
Манцари Джакомо
 
90'
 
Камара Дрисса

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 7 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 306
  • 60 Владение мячом, % 40
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Ди
Таккио
Франческо
5
Гнаоре
Эдди
10
Калигара
Фабрицио
23
Фальцерано
Марчелло
30
Несторовски
Илья
90
Мендеш
Педру
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
14
Ансальди
Кристиан
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Асколи
4-3-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Асколи
Парма

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:0
СB
2:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 5 (2) 0.45
Родригес Пабло 2 0.18
Несторовски Илья 2 0.18
Манцари Джакомо 1 0.09
Фальцерано Марчелло 1 0.09
Кваранта Данило 1 0.09
Калигара Фабрицио 1 0.09
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 6 (4) 0.55
Ман Деннис 5 0.45
Чолак Антонио-Мирко 3 0.27
Бернабе Адриан 3 0.27
Партипило Антони 2 0.18
Бонни Анж-Йоан 1 0.09
Эрнани Азеведо 1 0.09
Шарпантье Габриэль 1 0.09
Чиркати Алессандро 1 0.09
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 3 1
Несторовски Илья 4 0
Калигара Фабрицио 4 0
Фаласко Никола 2 1
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Родригес Пабло 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эрнани Азеведо 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Камара Дрисса 1 0

Результаты матчей

Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Парма
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Парма
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
9
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
3
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
5
22%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
23%
5
22%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
40%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0
Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1
Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0

Результаты матчей

Асколи
Парма

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Асколи
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
9
2
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
6.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
7.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
12.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
13.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
14.
Асколи
 11 3 3 5 13 - 15 12
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
6.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Асколи Мендеш Педру 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бонни Анж-Йоан получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
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      Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
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