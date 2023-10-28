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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кривбасс
3:0
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
11' Гол
Кожушко Олег
2:0
41' Гол
Кузык Денис
43' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
3:0
51' Гол
Кожушко Олег
77' Желтая карточка
Леднeв Богдан
3:0
86' Не забитый пенальти
Леднeв Богдан
90' Желтая карточка
Кравец Василий
90'+4
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
11
Татарков
Никита
78
Кожушко
Олег
21
Кузык
Денис
27
Дебелко
Роман
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Кривбасс
Днепр-1

История личных встреч

Кривбасс
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 6 0.5
Кожушко Олег 6 0.5
Бескоровайный Данил 3 0.25
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.17
Klim Prykhodko 2 (1) 0.17
Дибанго Иван 1 0.08
Дебелко Роман 1 0.08
Хомченовский Дмитрий 1 0.08
Кузык Денис 1 0.08
Понедельник Андрей 1 0.08
Лунёв Максим 1 (1) 0.08
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 4 0.36
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.18
Филиппов Александр 2 0.18
Бабенко Руслан 1 0.09
Когут Игорь 1 0.09
Леднeв Богдан 1 0.09
Бланко Доминго 1 (1) 0.09
Рубчинский Валентин 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Сарапий Эдуард 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 4 0
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бескоровайный Данил 3 0
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 4 1
Бабенко Руслан 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
5
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Днепр-1
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

17
6

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
16%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
5
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1
Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Днепр-1

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
4
2
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
3
8
6
6
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 1:0 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 11 4 1 6 12 - 21 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 0:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 6 2 0 4 7 - 13 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 0:1 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1:0 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
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