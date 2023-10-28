Тур: 12. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
11' ГолКожушко Олег
2:0
41' ГолКузык Денис
43' Желтая карточкаПихалёнок Александр
3:0
51' ГолКожушко Олег
77' Желтая карточкаЛеднeв Богдан
3:0
86' Не забитый пенальтиЛеднeв Богдан
90' Желтая карточкаКравец Василий
90'+4
Ход матча
11'
1:0
41'
2:0
51'
3:0
77'
86'
3:0
90'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
78
Кожушко
Олег
21
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Кривбасс
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.5
|Кожушко Олег
|6
|0.5
|Бескоровайный Данил
|3
|0.25
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.17
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.17
|Дибанго Иван
|1
|0.08
|Дебелко Роман
|1
|0.08
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.08
|Кузык Денис
|1
|0.08
|Понедельник Андрей
|1
|0.08
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.08
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.36
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.18
|Филиппов Александр
|2
|0.18
|Бабенко Руслан
|1
|0.09
|Когут Игорь
|1
|0.09
|Леднeв Богдан
|1
|0.09
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.09
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
|Сарапий Эдуард
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|4
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Кривбасс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Днепр-1
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
5
Кривбасс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Днепр-1
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
17
6
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
15%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
16%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
8
32%
1
8%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
5
20%
2
17%
76-90
Пропущено
11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1
Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Днепр-1
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
14
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
84
38
66
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2