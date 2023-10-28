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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Рух Львов
0:0
Конец матча
Александрия
0'
87' Желтая карточка
Соломон-Отабор Вив
90' Желтая карточка
Кулаковский Артем
90'+7
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
92
Слюбик
Богдан
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
63
Marko
Sapuha
19
Yevgeniy
Pastukh
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
91
Denys
Teslyuk
44
Ермаков
Георгий
22
Скорко
Данил
18
Логинов
Сергей
5
Roman
Savchenko
24
Мартынюк
Александр
91
Михайленко
Николай
8
Kyrylo
Sigeev
71
Шостак
Денис
9
Калитвинцев
Владислав
88
Погорелый
Владислав
11
Шулянский
Артём
Рух Львов
Александрия

История личных встреч

Рух Львов
Александрия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 5 (2) 0.45
Квасница Илья 4 0.36
Рунич Василий 3 0.27
Слюбик Богдан 2 0.18
Yevgeniy Pastukh 2 0.18
Denys Teslyuk 1 0.09
Де Паула Таллес 0 0
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.17
Скорко Данил 2 0.17
Кравченко Антон 1 0.08
Джеовани 1 0.08
Кулаковский Артем 1 (1) 0.08

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Vitaliy Roman 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Denys Teslyuk 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 4 0
Логинов Сергей 3 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Скорко Данил 2 0
Кравченко Антон 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Шостак Денис 1 0
Микитишин Артур 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

9
3
Рух Львов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
40%
76-90

Забито

17
7
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
6%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
7
41%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1
Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0

Результаты матчей

Рух Львов
Александрия

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
6
4
7
1.5
1
11
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 11 5 5 1 19 - 10 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 11 4 1 6 12 - 21 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
13.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
14.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 7 2 5 0 9 - 5 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 6 2 0 4 7 - 13 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Рух Львов 0:0 Александрия онлайн

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