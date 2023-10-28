Тур: 12. Стадион: Арена Львов.
0:0
Конец матча
Ход матча
77
Сыч
Алексей
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
-
71 Oleh Fedor
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Рух Львов
Александрия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.45
|Квасница Илья
|4
|0.36
|Рунич Василий
|3
|0.27
|Слюбик Богдан
|2
|0.18
|Yevgeniy Pastukh
|2
|0.18
|Denys Teslyuk
|1
|0.09
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.17
|Скорко Данил
|2
|0.17
|Кравченко Антон
|1
|0.08
|Джеовани
|1
|0.08
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.08
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Denys Teslyuk
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Логинов Сергей
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
9
3
Рух Львов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Александрия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
29%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
40%
76-90
Забито
17
7
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
6%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
7
41%
2
29%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
18%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3
Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0
Александрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1
Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Результаты матчей
Рух Львов
Александрия
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
15
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
47
111
38
29
110
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2