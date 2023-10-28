Тур: 9. Стадион: Пантессалико.
0'
13' Желтая карточкаЦапан Лука
18' Желтая карточкаТахатос Эфстатиос
1:0
21' ГолБертолио Факундо
45' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
56' Желтая карточкаКрисиума Матеус
71' Вторая желтая карточкаЦапан Лука
2:0
75' ГолДелетич Милош
2:1
82' ГолОжегович Огнен
83' Вторая желтая карточкаКрисиума Матеус
87' Желтая карточкаБаррьентос Жан
89' Желтая карточкаПападопулос Симеон
90' Желтая карточкаНинис Сотирис
90' Желтая карточкаКорнетт Кентен
90'+8
Ход матча
13'
21'
1:0
56'
71'
75'
82'
83'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 2
-
55 Владение мячом, % 45
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
31 Цапан ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.38
|Бертолио Факундо
|1
|0.13
|Алхо Николай
|1
|0.13
|Сьелис Христос
|1
|0.13
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.13
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.4
|Ботия Альберто
|1
|0.1
|Агбеньену Лумор
|1
|0.1
|Масурас Яннис
|1
|0.1
|Antonis Papasavas
|1
|0.1
|Andrews Tetteh
|1
|0.1
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.1
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Баррьентос Жан
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ботия Альберто
|3
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Результаты матчей
Волос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
7
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кифисия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
7
39%
3
15%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
17%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2
Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3
Кифисия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1
Результаты матчей
Волос
Кифисия
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Волос
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
64
35
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|23 - 3
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|22 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 12
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|4 - 14
|7
|12.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|14.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|13.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1