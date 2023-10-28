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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Волос
2:1
Конец матча
Кифисия
0'
13' Желтая карточка
Цапан Лука
18' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
1:0
21' Гол
Бертолио Факундо
45' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
56' Желтая карточка
Крисиума Матеус
71' Вторая желтая карточка
Цапан Лука
2:0
75' Гол
Делетич Милош
2:1
82' Гол
Ожегович Огнен
83' Вторая желтая карточка
Крисиума Матеус
87' Желтая карточка
Баррьентос Жан
89' Желтая карточка
Пападопулос Симеон
90' Желтая карточка
Нинис Сотирис
90' Желтая карточка
Корнетт Кентен
90'+8
30
Пападопулос
Симеон
32
Тахатос
Эфстатиос
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
13
Луна
Антонио
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
18
Бертолио
Факундо
29
Корнетт
Кентен
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
3
Ботия
Альберто
2
Вафеас
Никос
15
Агбеньену
Лумор
10
Andrews
Tetteh
14
Шнайдерлин
Морган
17
Крисиума
Матеус
22
Илиев
Илиан
31
Цапан
Лука
9
Ожегович
Огнен
Волос
4-2-3-1
Кифисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.38
Бертолио Факундо 1 0.13
Алхо Николай 1 0.13
Сьелис Христос 1 0.13
Труйе Алексис 1 (1) 0.13
Баррьентос Жан 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.4
Ботия Альберто 1 0.1
Агбеньену Лумор 1 0.1
Масурас Яннис 1 0.1
Antonis Papasavas 1 0.1
Andrews Tetteh 1 0.1
Georgios Konstantakopoulos 1 0.1
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Баррьентос Жан 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Делетич Милош 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Главчич Неманья 1 0
Сьелис Христос 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ботия Альберто 3 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Крисиума Матеус 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Вафеас Никос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Паррас Александрос 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0

Результаты матчей

Волос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
7
Волос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кифисия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
7
39%
3
15%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
17%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2
Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3
Кифисия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1
Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1

Результаты матчей

Волос
Кифисия

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Волос
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
5
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
3.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 6 16
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Панетоликос
 0:0 9 1 4 4 4 - 14 7
12.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
13.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
14.
Атромитос
 0:0 9 0 4 5 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Панетоликос
 0:0 4 1 2 1 3 - 6 5
12.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Атромитос
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 0:0 5 0 2 3 1 - 8 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
13.
Атромитос
 0:0 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
ПАОК Живкович Андрия 4
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 94'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 92'
    Корнетт Кентен получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Нинис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Пападопулос Симеон получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Волос 2:1 Кифисия онлайн

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