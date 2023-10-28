Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

94' Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

92' Корнетт Кентен получил желтую карточку от судьи

90' Нинис Сотирис получил желтую карточку от судьи

89' Пападопулос Симеон получил желтую карточку от судьи