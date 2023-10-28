Тур: 12. Стадион: Колос.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолТымчик Александр
31' Желтая карточкаВанат Владислав
1:1
57' ГолЛучкевич Валерий
63' Вторая желтая карточкаВанат Владислав
72' Желтая карточкаБражко Владимир
88' Желтая карточкаЕмец Владислав
90'+6
Ход матча
19'
0:1
31'
57'
1:1
63'
72'
88'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
2.5
Среднее время на гол
41
36
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.17
|Лучкевич Валерий
|2
|0.17
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|Безбородько Денис
|1
|0.08
|Салабай Антон
|1
|0.08
|Vladyslav Veleten
|1
|0.08
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.67
|Ванат Владислав
|4
|0.44
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.44
|Бражко Владимир
|3
|0.33
|Волошин Назар
|2
|0.22
|Караваев Александр
|1
|0.11
|Бенито
|1
|0.11
|Сидорчук Сергей
|1
|0.11
|Тымчик Александр
|1
|0.11
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Емец Владислав
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Ванат Владислав
|1
|1
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Бражко Владимир
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Динамо Киев
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
5
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
10
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
2
25%
1
4%
61-75
2
25%
8
35%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:4
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
31
25
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
81
210
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2