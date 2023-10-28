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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
19' Гол
Тымчик Александр
31' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:1
57' Гол
Лучкевич Валерий
63' Вторая желтая карточка
Ванат Владислав
72' Желтая карточка
Бражко Владимир
88' Желтая карточка
Емец Владислав
90'+6
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
7
Демченко
Александр
69
Ильин
Олег
17
Салабай
Антон
19
Кариока
Силва
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
Колос Ковалёвка
Динамо Киев

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
2.5

Среднее время на гол

41
36

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.17
Лучкевич Валерий 2 0.17
Ореховский Павел 1 (1) 0.08
Безбородько Денис 1 0.08
Салабай Антон 1 0.08
Vladyslav Veleten 1 0.08
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.67
Ванат Владислав 4 0.44
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.44
Бражко Владимир 3 0.33
Волошин Назар 2 0.22
Караваев Александр 1 0.11
Бенито 1 0.11
Сидорчук Сергей 1 0.11
Тымчик Александр 1 0.11
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 5 0
Богданов Андрей 4 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Безбородько Денис 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Мякушко Сергей 1 0
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Емец Владислав 1 0
Демченко Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 3 0
Сирота Александр 1 1
Ванат Владислав 1 1
Дубинчак Владислав 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Бражко Владимир 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Дячук Максим 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Динамо Киев
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
5
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
10
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Динамо Киев
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
2
25%
3
13%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
2
25%
1
4%
61-75
2
25%
8
35%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0
ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
2:4
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:4
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
1
2
5
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
1
2
10
1.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 1:0 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 11 4 1 6 12 - 21 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 0:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 6 2 0 4 7 - 13 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 0:1 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1:0 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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