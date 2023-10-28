Тур: 9. Стадион: Перистери.
3:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолДуарте Фредерику
40' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
1:1
49' ГолРобай Гаэтан
64' Желтая карточкаFacundo Perez
2:1
73' ГолРобай Гаэтан
2:2
82' ГолЛьявас Георгиос
3:2
90' ГолВергос Николаос
90' Вторая желтая карточкаFacundo Perez
90' Желтая карточкаКешрида Ваджди
90'+13
Ход матча
24'
0:1
40'
49'
1:1
64'
73'
2:1
82'
2:2
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Атромитос
Панетоликос
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.27
1.44
Среднее время на гол
71
62
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
80
112
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.19
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
79
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|2
|0.22
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.22
|Lucas Acevedo
|1
|0.11
|Вергос Николаос
|1
|0.11
|Юбитана Дензель
|1
|0.11
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льявас Георгиос
|2
|0.22
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.11
|Малис Александрос
|1
|0.11
|Дуарте Бруно
|1
|0.11
|Дуарте Фредерику
|1
|0.11
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|3
|1
|Карелис Никос
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Серхио Диас
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Атромитос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
1
3
Атромитос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Панетоликос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
8
50%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
8
44%
3
18%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1
ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0
Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1
Результаты матчей
Атромитос
Панетоликос
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
18
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 3