  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Атромитос
3:2
Конец матча
Панетоликос
0'
0:1
24' Гол
Дуарте Фредерику
40' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
1:1
49' Гол
Робай Гаэтан
64' Желтая карточка
Facundo Perez
2:1
73' Гол
Робай Гаэтан
2:2
82' Гол
Льявас Георгиос
3:2
90' Гол
Вергос Николаос
90' Вторая желтая карточка
Facundo Perez
90' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
90'+13
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
32
Имереков
Максим
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
11
Юбитана
Дензель
14
Ангельски
Кароль
7
Робай
Гаэтан
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
14
Дуарте
Фредерику
45
Соуза
Жоау
Педру
Атромитос
4-3-3
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Атромитос
Панетоликос

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.27
1.44

Среднее время на гол

71
62

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

80
112

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.19
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 2 0.22
Ангельски Кароль 2 (1) 0.22
Lucas Acevedo 1 0.11
Вергос Николаос 1 0.11
Юбитана Дензель 1 0.11
Кешрида Ваджди 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льявас Георгиос 2 0.22
Соуза Жоау Педру 1 0.11
Малис Александрос 1 0.11
Дуарте Бруно 1 0.11
Дуарте Фредерику 1 0.11
Хуанпи Аньор 0 0
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 2 1
Lucas Acevedo 2 1
Кешрида Ваджди 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Камара Агибу 2 0
Dimitrios Tsakmakis 2 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Валенсия Диего 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 3 1
Карелис Никос 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Серхио Диас 1 0
Младен Себастьян 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Малис Александрос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Атромитос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панетоликос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

1
3
Атромитос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Панетоликос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
8
50%
1
17%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
8
44%
3
18%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1
ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0
Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1

Результаты матчей

Атромитос
Панетоликос

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
3.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Панатинаикос
 7 5 1 1 22 - 6 16
5.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
6.
Ламия
 8 3 3 2 9 - 12 12
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Астерас
 8 2 2 4 10 - 16 8
10.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Панатинаикос
 4 2 1 1 11 - 4 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 4 1 1 2 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
7.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
8.
Пансерраикос
 4 0 2 2 5 - 8 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
ПАОК Живкович Андрия 4
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Панетоликос Facundo Perez 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Де Бок Лоренс получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Дуарте Фредерику бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атромитос 3:2 Панетоликос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     