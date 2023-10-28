Тур: 12. Стадион: Левый Берег.
Ход матча
16'
0:1
55'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
-
99 ArielsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.4
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.2
|Волошин Викентий
|1
|0.1
|Батагов Арсений
|1
|0.1
|Джордан
|1
|0.1
|Русин Назарий
|1
|0.1
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.33
|Будковский Филипп
|3
|0.25
|Козак Артём
|2
|0.17
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.17
|Arielson
|1
|0.08
|Назаренко Александр
|1
|0.08
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|1
|0.08
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.08
|Artem Smolyakov
|1
|0.08
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.08
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Вантух Роман
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Kodjo Aziangbe
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Полесье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
7
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Полесье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
22%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
30%
2
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
9
50%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0
Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1
Результаты матчей
Заря
Полесье
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Заря
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
43
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
83
27
74
18
38
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2