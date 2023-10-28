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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Заря
0:1
Второй тайм: 55'
Полесье
0'
0:1
16' Гол
Макуана Бени
55' Желтая карточка
30
Турбаевский
Никита
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
4
Kodjo
Aziangbe
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
55
Крушиньский
Борис
30
Шабанов
Артём
77
Кушниренко
Богдан
8
Огиря
Владислав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
99
Arielson
Заря
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.4
Антюх Денис 2 (2) 0.2
Волошин Викентий 1 0.1
Батагов Арсений 1 0.1
Джордан 1 0.1
Русин Назарий 1 0.1
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.33
Будковский Филипп 3 0.25
Козак Артём 2 0.17
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.17
Arielson 1 0.08
Назаренко Александр 1 0.08
Грицук Василий 1 (1) 0.08
Шастал Дмитрий 1 0.08
Крушиньский Борис 1 0.08
Мустафаев Эмиль 1 0.08
Artem Smolyakov 1 0.08
Янаков Денис 1 (1) 0.08
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Вантух Роман 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0
Kodjo Aziangbe 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 4 0
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 1 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Полесье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
7
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Полесье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
100%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
22%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
30%
2
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
9
50%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0
Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1
Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1

Результаты матчей

Заря
Полесье

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Заря
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
7
1.5
7
4
1
8
2.5
3
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 1:0 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 11 4 1 6 12 - 21 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 0:1 10 2 3 5 10 - 13 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 6 2 0 4 7 - 13 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 0:1 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1:0 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вантух Роман уходит с поля. Снурницын Игорь выходит вместо него
  • 16'
    Г О О О О Л - Бени Макуана бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Полесье
3.15
4.10
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