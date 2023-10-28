  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Неа Саламина
1:1
Второй тайм: 61'
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
5' Гол
Kialy Abdoul Kone
19' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
32' Желтая карточка
Цука Рави
44' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
1:1
50' Гол
Silva

Ход матча

5'
Kialy Abdoul Kone
1:0
19'
Дурмишай Фиорин
 
32'
 
Цука Рави
44'
Abdelaye Diakite
 
46'
Кузманович Неманья
Дурмишай Фиорин
 
46'
 
Филипович Петар
Сотериу Костас
46'
 
Морсай Йонатан
Марш Джордж
50'
1:1
Silva
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Неа Саламина
Ничья
АЕЛ Лимасол
3.25
3.45
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Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

31 матч

29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПД
3:3
ПД
2:3
К
1:1
К
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
1:0
К
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.41
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.19

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 4 (2) 0.44
Abdelaye Diakite 3 0.33
Даткович Нико 1 0.11
Мигелито 1 0.11
Бехарано Данни 1 0.11
Дурмишай Фиорин 1 0.11
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.11
Antonis Katsiaris 1 0.11
Kialy Abdoul Kone 1 0.11
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.22
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.22
Макрис Андреас 1 0.11
Срнич Драголюб 1 0.11
Мендоса Хавьер 1 0.11
Папафотис Вассилис 1 0.11
Андреу Эвангелос 1 0.11

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 3 1
Бехарано Данни 3 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Michalis Christodoulou 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Черных Фёдор 1 0
Макрис Андреас 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Аполлон
 8 5 3 0 16 - 3 18
3.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
4.
Анортосис
 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Омония Никосия
 8 4 4 0 19 - 10 16
6.
Пафос
 8 4 2 2 15 - 6 14
7.
Неа Саламина
 1:1 9 3 4 2 14 - 12 13
8.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 9 3 2 4 10 - 14 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
11.
Закакиу
 8 2 1 5 13 - 25 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 0:1 9 0 2 7 4 - 21 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
7.
Неа Саламина
 1:1 4 2 2 0 8 - 2 8
8.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
АЕЛ Лимасол
 1:1 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 0:1 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 1:0 5 3 1 1 6 - 3 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
Неа Саламина
 1:1 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 1:1 5 1 1 3 3 - 7 4
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 0:1 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Омония Никосия Семедо Вилли 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Abdelaye Diakite получил желтую карточку от судьи
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Неа Саламина
Ничья
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3.25
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