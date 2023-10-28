Тур: 9.
1:1
Второй тайм: 61'
0'
1:0
5' ГолKialy Abdoul Kone
19' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
32' Желтая карточкаЦука Рави
44' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
1:1
50' ГолSilva
Ход матча
5'
19'
32'
44'
50'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
31 матч
29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.41
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
2.07
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.19
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|4 (2)
|0.44
|Abdelaye Diakite
|3
|0.33
|Даткович Нико
|1
|0.11
|Мигелито
|1
|0.11
|Бехарано Данни
|1
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.11
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.11
|Antonis Katsiaris
|1
|0.11
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.11
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.22
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.22
|Макрис Андреас
|1
|0.11
|Срнич Драголюб
|1
|0.11
|Мендоса Хавьер
|1
|0.11
|Папафотис Вассилис
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|3
|1
|Бехарано Данни
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
6
Неа Саламина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0
Результаты матчей
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
26
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 3
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|19 - 10
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|11.
|8
|2
|1
|5
|13 - 25
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|4 - 21
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|7.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4