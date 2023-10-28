  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Неа Саламина
2:1
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
4' Гол
Kialy Abdoul Kone
19' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
32' Желтая карточка
Цука Рави
43' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
1:1
49' Гол
Silva
72' Желтая карточка
Бехарано Данни
76' Желтая карточка
Макрис Андреас
2:1
77' Гол
Diego Dorregaray
86' Желтая карточка
Тчаха Серж
90'+6
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

31 матч

29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПД
3:3
ПД
2:3
К
1:1
К
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
1:0
К
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.41
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.19

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 5 (2) 0.56
Abdelaye Diakite 3 0.33
Даткович Нико 1 0.11
Мигелито 1 0.11
Бехарано Данни 1 0.11
Дурмишай Фиорин 1 0.11
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.11
Antonis Katsiaris 1 0.11
Kialy Abdoul Kone 1 0.11
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.22
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.22
Макрис Андреас 1 0.11
Срнич Драголюб 1 0.11
Мендоса Хавьер 1 0.11
Папафотис Вассилис 1 0.11
Silva 1 0.11
Андреу Эвангелос 1 0.11

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 4 1
Бехарано Данни 4 0
Abdelaye Diakite 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Michalis Christodoulou 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Черных Фёдор 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
6
Неа Саламина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
2.
Аполлон
 8 5 3 0 16 - 3 18
3.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
4.
Анортосис
 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Омония Никосия
 8 4 4 0 19 - 10 16
6.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
7.
Пафос
 8 4 2 2 15 - 6 14
8.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 8 2 1 5 13 - 25 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
8.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Омония Никосия Семедо Вилли 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Abdelaye Diakite получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Цука Рави получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Дурмишай Фиорин получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Kialy Abdoul Kone бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 2:1 АЕЛ Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     