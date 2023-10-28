Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолKialy Abdoul Kone
19' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
32' Желтая карточкаЦука Рави
43' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
1:1
49' ГолSilva
72' Желтая карточкаБехарано Данни
76' Желтая карточкаМакрис Андреас
2:1
77' ГолDiego Dorregaray
86' Желтая карточкаТчаха Серж
90'+6
Ход матча
4'
19'
32'
43'
49'
1:1
72'
76'
77'
2:1
86'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
31 матч
29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.41
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
2.07
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.19
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|5 (2)
|0.56
|Abdelaye Diakite
|3
|0.33
|Даткович Нико
|1
|0.11
|Мигелито
|1
|0.11
|Бехарано Данни
|1
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.11
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.11
|Antonis Katsiaris
|1
|0.11
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.11
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.22
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.22
|Макрис Андреас
|1
|0.11
|Срнич Драголюб
|1
|0.11
|Мендоса Хавьер
|1
|0.11
|Папафотис Вассилис
|1
|0.11
|Silva
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|4
|1
|Бехарано Данни
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
6
Неа Саламина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0
Результаты матчей
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
27
27
18
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4