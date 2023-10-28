Тур: 9.
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
25'
46'
50'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Росси КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Кармиотисса
АПОЭЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.11
|Росси Карим
|1
|0.11
|Лукили Карим
|1
|0.11
|Andreas Katsantonis
|1
|0.11
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.33
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.33
|Петрович Радосав
|1
|0.11
|Эфрем Георгиос
|1
|0.11
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.11
|Джевфе
|1
|0.11
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.11
|Шебаке Иссам
|1
|0.11
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.11
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.11
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|1
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Сук Йоэй
|2
|0
|Ньивпорт Ларс
|2
|0
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Петрович Радосав
|3
|0
|Костадинов Георги
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Джевфе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Кармиотисса
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
0
8
Кармиотисса
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
2
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
20
5
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
10%
1
20%
1-15
4
20%
1
20%
16-30
1
5%
3
60%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0
Результаты матчей
Кармиотисса
АПОЭЛ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 3
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|19 - 10
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|11.
|8
|2
|1
|5
|13 - 25
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|4 - 21
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|7.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4