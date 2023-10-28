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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Кармиотисса
1:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
23' Гол
Ндонгаля Дьемерси
50' Желтая карточка
Сук Йоэй
0:2
67' Гол
Квилитая Георгий
82' Желтая карточка
Nikolas Mattheou
84' Желтая карточка
Сациас Яннис
90' Желтая карточка
Караманолис Андреас
90' Желтая карточка
Fawaz Abdullahi
1:2
90' Пенальти
Сук Йоэй
90'+13
Кармиотисса
АПОЭЛ

История личных встреч

Кармиотисса
АПОЭЛ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 2 (1) 0.22
Росси Карим 1 0.11
Лукили Карим 1 0.11
Andreas Katsantonis 1 0.11
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндонгаля Дьемерси 3 0.33
Маркиньос XXIII 3 (1) 0.33
Квилитая Георгий 2 (1) 0.22
Петрович Радосав 1 0.11
Эфрем Георгиос 1 0.11
Эдуарду Уилсон 1 0.11
Джевфе 1 0.11
Вильяфаньес Лукас 1 0.11
Шебаке Иссам 1 0.11
Гавриэл Ставрос 1 0.11

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 2 1
Сук Йоэй 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Ньивпорт Ларс 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Лукили Карим 2 0
Росси Карим 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Петрович Радосав 3 0
Костадинов Георги 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Джевфе 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Кармиотисса
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

0
8
Кармиотисса
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АПОЭЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
2
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 8
6 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
3
60%
3
20%
76-90

Пропущено

22
6
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
9%
1
17%
1-15
5
23%
1
17%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0

Результаты матчей

Кармиотисса
АПОЭЛ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
2.
Аполлон
 8 5 3 0 16 - 3 18
3.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
4.
Анортосис
 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Омония Никосия
 8 4 4 0 19 - 10 16
6.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
7.
Пафос
 8 4 2 2 15 - 6 14
8.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 17 - 13 12
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 8 2 1 5 13 - 25 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
8.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Омония Никосия Семедо Вилли 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Сук Йоэй получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Jefte уходит с поля. Сациас Яннис выходит вместо него
    • 46'
      Бенезе Николя уходит с поля. Nikolas Mattheou выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ онлайн

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