Тур: 9.
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиЭлиа Мариос
24' Желтая карточкаФофана Гессума
35' Желтая карточкаАльсё Бриан
45' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
50' Желтая карточкаMarios Peratikos
56' Желтая карточкаНьярко Эрнест
61' Желтая карточкаСтилиану Мариос
69' Желтая карточкаNicolai Skoglund
79' Желтая карточкаМухаммед Муса
2:0
88' ГолЭлиа Мариос
90' Желтая карточкаGiorgos Nicolas Angelopoulos
90'+7
Ход матча
13'
1:0
24'
35'
50'
56'
61'
69'
79'
88'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jay Enem
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
История личных встреч
Этникос Ахна
Докса Катокопия
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
94.1%
11.8%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
43 матча
32.6%
27.9%
39.5%
14 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.2%
30.2%
32.6%
16 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.3%
44.2%
32.5%
10 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.35
1.3
Среднее время на гол
66
69
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
61
60
Голов в среднем за матч
1.42
1.4
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
63
64
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|7 (2)
|0.78
|Пехливанис Мариос
|2
|0.22
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.11
|Дражич Деян
|1
|0.11
|Липски Патрик
|1
|0.11
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.11
|Enzo Cabrera2
|1
|0.11
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.11
|Садик Берат
|1 (1)
|0.11
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|3
|1
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0
|Спировски Стефан
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Ньярко Эрнест
|3
|0
|Альсё Бриан
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Джа-Джедже Брис
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Докса Катокопия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Этникос Ахна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
5
0
Этникос Ахна
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Докса Катокопия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
100%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
5%
2
18%
1-15
7
37%
3
27%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Забито
14
2
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
5%
4
17%
1-15
7
35%
6
25%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
4
20%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 3
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|19 - 10
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|11.
|8
|2
|1
|5
|13 - 25
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|4 - 21
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|7.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4