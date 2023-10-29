Тур: 9. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
0:1
4' ГолБеллуми Мохамед
31' Желтая карточкаMiguel Nobrega
1:1
33' Гол в свои воротаЖорж Артур
2:1
42' ГолПерейра Андре
44' Желтая карточкаМатиаш Марку
2:2
45' ГолДуарте Бруно
47' Желтая карточкаПерейра Андре
Ход матча
4'
0:1
31'
33'
1:1
42'
2:1
44'
45'
2:2
47'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 ПасторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Фаренсе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.22
|Коштинья
|1 (1)
|0.11
|Зе Мануэль
|1
|0.11
|Жока
|1
|0.11
|Перейра Андре
|1
|0.11
|Алвес Савио
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллуми Мохамед
|3
|0.33
|Матеус де Андраде
|3
|0.33
|Кошта Руи
|2
|0.22
|Дуарте Бруно
|2
|0.22
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.11
|Мускат Зак
|1
|0.11
|Фалькао Клаудио
|1
|0.11
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Граса Жоау
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Miguel Nobrega
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Роналдо Фабио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|3
|0
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Жорж Артур
|2
|0
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
8
Риу Аве
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фаренсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
40%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0
Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2
Результаты матчей
Риу Аве
Фаренсе
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|2:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|2:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Жил Висенте
|Тиба Педру
|5
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Фаренсе
Исход игры
Риу Аве
65.8% (75)
Ничья
26.3% (30)
Фаренсе
7.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.32% (25)
Меньше
77.68% (87)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.7% (43)
1:1 Ничья
22.8% (26)
2:1 Риу Аве
16.7% (19)
2:0 Риу Аве
9.6% (11)
0:1 Фаренсе
4.4% (5)
1:2 Фаренсе
3.5% (4)
3:1 Риу Аве
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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