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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Риу Аве
3:4
Конец матча
Фаренсе
0'
0:1
4' Гол
Беллуми Мохамед
31' Желтая карточка
Miguel Nobrega
1:1
33' Гол в свои ворота
Жорж Артур
2:1
42' Гол
Перейра Андре
44' Желтая карточка
Матиаш Марку
2:2
45' Гол
Дуарте Бруно
47' Желтая карточка
Перейра Андре
57' Желтая карточка
Дуарте Бруно
3:2
62' Пенальти
Коштинья
81' Желтая карточка
Жорж Артур
3:3
89' Гол
Фалькао Клаудио
3:4
90' Гол
Кошта Руи
90' Желтая карточка
Граса Жоау
90'+9

Ход матча

4'
0:1
Беллуми Мохамед
(Матиаш Марку)
31'
Miguel Nobrega
 
33'
Жорж Артур
1:1
42'
Перейра Андре
2:1
44'
 
Матиаш Марку
45'
2:2
Дуарте Бруно
(Матиаш Марку)
47'
Перейра Андре
 
57'
 
Дуарте Бруно
62'
Коштинья
3:2
63'
 
Зе Луиш Жозе
Исидоро Фабрисио
70'
 
Элвис
Беллуми Мохамед
70'
 
Кошта Руи
Дуарте Бруно
71'
Руиз Леонардо
Перейра Андре
 
72'
Зе Мануэль
Боатенг Эммануль
 
80'
Гомеш Витор
Родригеш Гонсалу
 
80'
 
Пастор
Дельгадо Франсиско
80'
 
Гонсалвеш Витор
Матеус де Андраде
81'
 
Жорж Артур
89'
3:3
Фалькао Клаудио
(Элвис)
90'
Эрнани Жорже
Bruno Ventura
 
90'
Граса Жоау
Идрисси Амин
 
90'
3:4
Кошта Руи
90'
Граса Жоау
 
Прогнозы 114
Риу Аве 65.8% (75)
X 26.3% (30)
Фаренсе 7.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
11
Bruno
Ventura
33
Вельо
Рикардо
2
Дельгадо
Франсиско
37
Силва
Гонсалу
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
14
Исидоро
Фабрисио
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
Риу Аве
3-4-3
Фаренсе
4-1-4-1

История личных встреч

Риу Аве
Фаренсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
2:1
ЛП2
2:1
ЛП2
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.22
Руиз Леонардо 2 (1) 0.22
Зе Мануэль 1 0.11
Жока 1 0.11
Перейра Андре 1 0.11
Алвес Савио 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 3 0.33
Беллуми Мохамед 3 0.33
Матеус де Андраде 3 0.33
Фалькао Клаудио 2 0.22
Дуарте Бруно 2 0.22
Исидоро Фабрисио 1 0.11
Мускат Зак 1 0.11
Матиаш Марку 0 0
Элвис 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Перейра Андре 1 0
Miguel Nobrega 1 0
Коштинья 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Роналдо Фабио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Пастор 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
8
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Фаренсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
6
38%
31-45
2
29%
3
19%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
25%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0
Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2

Результаты матчей

Риу Аве
Фаренсе

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
9.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Жил Висенте Тиба Педру 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Граса Жоау тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 93'
    Г О О О О Л - Кошта Руи первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 91'
    Тактическая замена. Идрисси Амин уходит с поля и его заменяет Граса Жоау
  • 91'
    Тактическая замена. Bruno Ventura уходит с поля и его заменяет Эрнани Жорже
  • 89'
    Элвис сделал результативную передачу.
  • 89'
    ГОООООЛ - Фалькао Клаудио Фаренсе забивает ударом головой
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Тактическая замена. Исидоро Фабрисио уходит с поля и его заменяет Зе Луиш Жозе
    • 62'
      Г О О О О О Л - Коштинья из команды Риу Аве забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ricardo Velho прыгнул не в ту сторону.
    • 57'
      Бруно Дуарте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 47'
      Перейра Андре получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Матиаш Марку сделал результативную передачу.
    • 47'
      ГОООООЛ - Бруно Дуарте Фаренсе забивает ударом головой
    • 44'
      Матиаш Марку получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Перейра Андре забивает ударом с правой ноги!
    • 33'
      Г О О О О Л - Жорж Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 31'
      Miguel Nobrega получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Матиаш Марку сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Беллуми Мохамед забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Риу Аве 65.8% (75)
    X 26.3% (30)
    Фаренсе 7.9% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 3:4 Фаренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 3:4 Фаренсе

    Исход игры
    Риу Аве
    65.8% (75)
    Ничья
    26.3% (30)
    Фаренсе
    7.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.32% (25)
    Меньше
    77.68% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    45.54% (51)
    Нет
    54.46% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    37.7% (43)
    1:1 Ничья
    22.8% (26)
    2:1 Риу Аве
    16.7% (19)
    2:0 Риу Аве
    9.6% (11)
    0:1 Фаренсе
    4.4% (5)
    1:2 Фаренсе
    3.5% (4)
    3:1 Риу Аве
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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