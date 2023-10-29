Тур: 10. Стадион: Вефа.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаФегули Софьян
58' Желтая карточкаМенди Батиста
90' Желтая карточкаСтураро Стефано
90'+5
Ход матча
44'
58'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
23
Билгин
Эмре
10
Ялчын
Гювен
50
Айдин
Мехмет
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
-
11 Дарри БраимПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
- Нападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Atilay Canel
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.1
|Эйссерик Валентин
|1
|0.1
|Стураро Стефано
|1
|0.1
|Дурсун Сердар
|1
|0.1
|Мендеш Райан
|1
|0.1
|Чеккерини Федерико
|1
|0.1
|Сангаре Назим
|1
|0.1
|Ялчын Гювен
|1
|0.1
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|3
|0.3
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.3
|Барди Энис
|2
|0.2
|Вишча Эдин
|2
|0.2
|Дестан Энис
|2
|0.2
|Денсвил Стефано
|1
|0.1
|Бенкович Филип
|1
|0.1
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.1
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|3
|0
|Фегули Софьян
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Мендеш Райан
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Трабзонспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
6
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Трабзонспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
44%
2
13%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|19 - 5
|28
|2.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|4
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4