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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
44' Желтая карточка
Фегули Софьян
58' Желтая карточка
Менди Батиста
90' Желтая карточка
Стураро Стефано
90'+5
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
30
Сангаре
Назим
6
Роден
Маркус
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
14
Фунтас
Таксиархис
30
Онуачу
Пол
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:1
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.1
Эйссерик Валентин 1 0.1
Стураро Стефано 1 0.1
Дурсун Сердар 1 0.1
Мендеш Райан 1 0.1
Чеккерини Федерико 1 0.1
Сангаре Назим 1 0.1
Ялчын Гювен 1 0.1
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 3 0.3
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.3
Барди Энис 2 0.2
Вишча Эдин 2 0.2
Дестан Энис 2 0.2
Денсвил Стефано 1 0.1
Бенкович Филип 1 0.1
Гюрпюз Гёктан 1 0.1
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 3 0
Фегули Софьян 2 0
Дурсун Салих 2 0
Мендеш Райан 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Стураро Стефано 1 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Бираски Давиде 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Элмалы Эврен Эрен 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Трабзонспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Трабзонспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
44%
2
13%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
2.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
13.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
13.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Фегули Софьян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 0:0 Трабзонспор онлайн

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