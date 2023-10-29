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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 40'
Самсунспор
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 84 Владение мячом, % 16
Прогноз на матч от Liveresult
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Анкарагюджю
Ничья
Самсунспор
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Все Коэффициенты
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
7
Хадзийованнис
Анастасиос
8
Педринью
V
11
Родригес
Гарри
22
Соу
Али
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
99
Кара
Эркан
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Анкарагюджю
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Самсунспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
2:4
ТПЛ
1:1
STC
0:0
STC
1:0
С
0:3
С
2:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.4

Среднее время на гол

150
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.3
Сепас Реналдо 3 0.3
Джигерджи Толга 2 (1) 0.2
Баич Риад 2 0.2
Родригес Гарри 1 0.1
Моруцан Олимпиу 1 0.1
Македа Федерико 1 0.1
Ганоушек Матей 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.11
Димата Ландри 1 0.11
Хольсе Карло 1 0.11
Муандилмаджи Мариус 1 0.11
Нтчам Оливье 1 (1) 0.11
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 2 0
Фофана Морике 2 0
Димата Ландри 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Анкарагюджю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Самсунспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
0
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Самсунспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
67%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
9%
4
29%
1-15
4
36%
4
29%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Самсунспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:0 Заявка 10 10 0 0 26 - 5 30
2.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Антальяспор
 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 12 10
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
18.
Пендикспор
 0:2 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Антальяспор
 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 2:0 Заявка 5 5 0 0 8 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Фенербахче Джеко Эдин 8 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 4
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Самсунспор.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Анкарагюджю
Ничья
Самсунспор
2.80
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3.40
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3.10
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Анкарагюджю
Самсунспор
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