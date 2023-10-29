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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Carlos Macedo
Эштрела
0:0
Первый тайм: 19'
Фамаликан
0'
7' Желтая карточка
Сантос Натан
17' Желтая карточка
Мансур

Ход матча

7'
 
Сантос Натан
17'
Мансур
 
Прогнозы 114
Эштрела 28.9% (33)
X 52.6% (60)
Фамаликан 18.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эштрела
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
1
Филипе
Антониу
13
Лопеш
Мигел
2
Омурва
Джонстон
4
Гаспар
Киалонга
27
Сантос
Хеверттон
18
Вито
6
Алосио
70
Мансур
29
Кикаш
90
Перейра
Рональд
8
Лео
Родригес
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
9
Араухо
Перейра
Эштрела
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 2 0.22
Кордейру Леонарду 2 0.22
Лео Родригес 1 0.11
Перейра Рональд 1 0.11
Кикаш 1 0.11
Фелипе Жан 1 0.11
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.33
Отавио Эдмилсон 2 0.22
Де Хас Юстин 1 0.11
Аранда Оскар 1 0.11
Родригеш Афонсу 1 0.11
Моура Франсишку 0 0
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Са Гуштаву 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 2 1
Алосио 3 0
Виера Серхио 1 1
Кикаш 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Гаспар Киалонга 2 0
Перейра Рональд 2 0
Лопеш Мигел 0 1
Рейш Жоау 1 0
Ндур Алиун 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 1
Юссуф Зейду 3 0
Топич Мирко 3 0
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Агиррегабириа Мартин 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Аранда Оскар 2 0
Шикинью 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Сантос Натан 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2
Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3

Результаты матчей

Эштрела
Фамаликан

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
9.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Жил Висенте Тиба Педру 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Мансур получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Сантос Натан получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Эштрела 28.9% (33)
X 52.6% (60)
Фамаликан 18.4% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Эштрела 0:0 Фамаликан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эштрела 0:0 Фамаликан

Исход игры
Эштрела
28.9% (33)
Ничья
52.6% (60)
Фамаликан
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
16.81% (19)
Меньше
83.19% (94)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.2% (55)
1:0 Эштрела
18.4% (21)
0:1 Фамаликан
11.4% (13)
2:1 Эштрела
9.6% (11)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Фамаликан
1.8% (2)
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Эштрела
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