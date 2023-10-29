Тур: 9. Стадион: Estadio Jose Gomes. Главный судья: Carlos Macedo
Ход матча
7'
17'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лопеш
Мигел
18
Вито
6
Алосио
70
Мансур
29
Кикаш
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
70 МансурПолузащитник
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дида НельсонВратарь
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
-
84 БреннерНападающий
-
25 Shinga
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Роналду
|2
|0.22
|Кордейру Леонарду
|2
|0.22
|Лео Родригес
|1
|0.11
|Перейра Рональд
|1
|0.11
|Кикаш
|1
|0.11
|Фелипе Жан
|1
|0.11
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.22
|Де Хас Юстин
|1
|0.11
|Аранда Оскар
|1
|0.11
|Родригеш Афонсу
|1
|0.11
|Моура Франсишку
|0
|0
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
|Са Гуштаву
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|2
|1
|Алосио
|3
|0
|Виера Серхио
|1
|1
|Кикаш
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Гаспар Киалонга
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Рейш Жоау
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|0
|Топич Мирко
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Кадис Хондер
|1
|1
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Шикинью
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
2
Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2
Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Результаты матчей
Эштрела
Фамаликан
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Брага
|Жорж Артур
|1 4
|Жил Висенте
|Тиба Педру
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:0 Фамаликан
Исход игры
Эштрела
28.9% (33)
Ничья
52.6% (60)
Фамаликан
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
16.81% (19)
Меньше
83.19% (94)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.2% (55)
1:0 Эштрела
18.4% (21)
0:1 Фамаликан
11.4% (13)
2:1 Эштрела
9.6% (11)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:3 Фамаликан
1.8% (2)
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