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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Carlos Macedo
Эштрела
1:0
Конец матча
Фамаликан
0'
7' Желтая карточка
Сантос Натан
17' Желтая карточка
Мансур
25' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
33' Красная карточка
Риччели
54' Желтая карточка
Шикинью
68' Желтая карточка
Лопеш Мигел
1:0
74' Гол
Андре Силва
83' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
90'+6

Ход матча

7'
 
Сантос Натан
17'
Мансур
 
25'
Гаспар Киалонга
 
33'
 
Риччели
37'
 
Де Хас Юстин
Са Гуштаву
46'
Фелипе Жан
Сантос Хеверттон
 
46'
Рейш Жоау
Гаспар Киалонга
 
46'
Кордейру Леонарду
Вито
 
54'
 
Шикинью
68'
Лопеш Мигел
 
73'
Андре Силва
Лео Родригес
 
74'
Андре Силва
1:0
75'
 
Родригеш Афонсу
Шикинью
82'
 
Кастро Пабло
Араухо Перейра
82'
 
Аранда Оскар
Родригес Хосе Луис
82'
 
Ассунсао Густаво
Топич Мирко
83'
 
Отавио Эдмилсон
90'
Келиано Мануэль
Кикаш
 
Прогнозы 114
Эштрела 28.9% (33)
X 52.6% (60)
Фамаликан 18.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Филипе
Антониу
13
Лопеш
Мигел
2
Омурва
Джонстон
4
Гаспар
Киалонга
27
Сантос
Хеверттон
18
Вито
6
Алосио
70
Мансур
29
Кикаш
90
Перейра
Рональд
8
Лео
Родригес
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
9
Араухо
Перейра
Эштрела
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 2 0.22
Кордейру Леонарду 2 0.22
Лео Родригес 1 0.11
Перейра Рональд 1 0.11
Кикаш 1 0.11
Андре Силва 1 0.11
Фелипе Жан 1 0.11
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.33
Отавио Эдмилсон 2 0.22
Де Хас Юстин 1 0.11
Аранда Оскар 1 0.11
Родригеш Афонсу 1 0.11
Моура Франсишку 0 0
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Са Гуштаву 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Алосио 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Виера Серхио 1 1
Кикаш 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Перейра Рональд 2 0
Рейш Жоау 1 0
Ндур Алиун 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 3 0
Топич Мирко 3 0
Шикинью 1 1
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Аранда Оскар 2 0
Сантос Натан 2 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Эштрела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Эштрела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Эштрела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2
Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3

Результаты матчей

Эштрела
Фамаликан

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 2:0 Заявка 9 7 1 1 13 - 6 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 0:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 0:2 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
4.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 0:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Тактическая замена. Са Гуштаву уходит с поля и его заменяет Джастин Де Хаас
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - Риччели увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 25'
      Гаспар Киалонга получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Мансур получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Сантос Натан получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Эштрела 28.9% (33)
    X 52.6% (60)
    Фамаликан 18.4% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 1:0 Фамаликан

    Исход игры
    Эштрела
    28.9% (33)
    Ничья
    52.6% (60)
    Фамаликан
    18.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.81% (19)
    Меньше
    83.19% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.2% (55)
    1:0 Эштрела
    18.4% (21)
    0:1 Фамаликан
    11.4% (13)
    2:1 Эштрела
    9.6% (11)
    1:2 Фамаликан
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Фамаликан
    1.8% (2)
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