Тур: 10. Стадион: Пендик.
0:5
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаАкдаг Ибрахим
24' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
0:1
30' Гол в свои воротаКанполат Эрдем
0:2
42' ГолКавечи Ирфан
0:3
65' ГолДжеко Эдин
74' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:4
77' ГолДжеко Эдин
0:5
87' ГолДжеко Эдин
90'+4
Ход матча
24'
30'
0:1
42'
65'
74'
77'
0:4
87'
0:5
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 10
-
0 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
76 Акшит МуратВратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Пендикспор
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.3
|Ярдымджи Эренджан
|2
|0.2
|Кайя Гёкхан
|1
|0.1
|Диаби Абдулай
|1
|0.1
|Тюрам Рожерио
|1
|0.1
|Цекици Эндри
|1
|0.1
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.1
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Лусамба Арно
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|10
|1
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.6
|Кавечи Ирфан
|5
|0.5
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.2
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.2
|Кинг Джошуа
|1
|0.1
|Джику Александер
|1
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Вукович Йосип
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|2
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
0
Пендикспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
17
Пендикспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фенербахче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
1
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
100%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
40%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
2
40%
3
18%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
6
22%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
27%
5
19%
61-75
4
36%
6
22%
76-90
Пропущено
22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
5
23%
1
14%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
8
36%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2
Фенербахче
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3
Результаты матчей
Пендикспор
Фенербахче
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|29 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|19 - 5
|28
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 23
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|4
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|4