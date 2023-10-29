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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Пендикспор
0:5
Конец матча
Фенербахче
0'
24' Желтая карточка
Акдаг Ибрахим
24' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
0:1
30' Гол в свои ворота
Канполат Эрдем
0:2
42' Гол
Кавечи Ирфан
0:3
65' Гол
Джеко Эдин
74' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:4
77' Гол
Джеко Эдин
0:5
87' Гол
Джеко Эдин
90'+4

Ход матча

9'
 
Зайц Миха
Фред Сантос
24'
Акдаг Ибрахим
 
24'
 
Осайи-Самуэль Брайт
30'
0:1
Канполат Эрдем
42'
0:2
Кавечи Ирфан
(Шиманьски Себастьян)
46'
 
Остерволде Джейден
Бекао Родриго
46'
Битин Горкем
Цекици Эндри
 
46'
Диаби Абдулай
Акбунар Халиль
 
65'
0:3
Джеко Эдин
(Шиманьски Себастьян)
74'
 
Юксек Исмаил
74'
Лусамба Арно
Кайя Гёкхан
 
74'
Leandro Kappel
Акдаг Ибрахим
 
77'
0:4
Джеко Эдин
(Кадыоглу Ферди)
78'
 
Кент Райан
Кавечи Ирфан
79'
 
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
84'
Асан Серкан
Озгенч Эрдем
 
85'
 
Креспо Мигель
Акайдин Самет
87'
0:5
Джеко Эдин
(Кадыоглу Ферди)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
24
Акдаг
Ибрахим
4
Вукович
Йосип
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
8
Цекици
Эндри
99
Ярдымджи
Эренджан
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
3
Акайдин
Самет
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Пендикспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КТ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.3
Ярдымджи Эренджан 2 0.2
Кайя Гёкхан 1 0.1
Диаби Абдулай 1 0.1
Тюрам Рожерио 1 0.1
Цекици Эндри 1 0.1
Зюлюнгёз Беркай 1 0.1
Мидтше Фредрик 0 0
Секейра Нуну 0 0
Лусамба Арно 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 1
Шиманьски Себастьян 6 0.6
Кавечи Ирфан 5 0.5
Тадич Душан 2 (1) 0.2
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.2
Кинг Джошуа 1 0.1
Джику Александер 1 0.1
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Вукович Йосип 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Секейра Нуну 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 2 1
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Бекао Родриго 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0
Пендикспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
17
Пендикспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Фенербахче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
1
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
100%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
40%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
2
40%
3
18%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

11
27
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
6
22%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
27%
5
19%
61-75
4
36%
6
22%
76-90

Пропущено

22
7
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
5
23%
1
14%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
8
36%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2
Фенербахче
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3

Результаты матчей

Пендикспор
Фенербахче

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 10 0 0 29 - 5 30
2.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
18.
Пендикспор
 Заявка 10 1 4 5 10 - 23 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 4
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
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    • 46'
      Цекици Эндри уходит с поля. Gorkem Bitin выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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