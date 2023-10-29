Тур: 28.
0'
24' Желтая карточкаDaniel Ask
0:1
33' ГолFilip Beckman
37' Желтая карточкаAxel Henriksson
1:1
49' ГолJabir Abdihakim Ali
2:1
57' ГолJabir Abdihakim Ali
Ход матча
24'
33'
0:1
37'
49'
57'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Вестерос
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
120
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|13 (1)
|0.46
|Йоханссон Саймон
|5
|0.18
|Patric Aaslund
|4
|0.14
|Max Larsson
|4 (1)
|0.14
|Jaheem Burke
|4
|0.14
|Эдлунд Олле
|3
|0.11
|Диабате Ибрахим
|3
|0.11
|Гефверт Симон
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Miguel Sandberg
|2
|0.07
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.39
|Селик Мерван
|10
|0.36
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.29
|Axel Henriksson
|6
|0.21
|Фрайди Ричард
|4
|0.14
|Gustav Lundgren
|2
|0.07
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.07
|Норен Аксель
|2
|0.07
|Filip Beckman
|2
|0.07
|Robin Frej
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Herman Magnusson
|2
|1
|Троне Филип
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Axel Henriksson
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
4
Вестерос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
22
27
Вестерос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
ГАИС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
21
31
6 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
7
33%
3
10%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 17
3
12%
3
11%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
47
58
16 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
4
9%
8
14%
1-15
9
19%
11
19%
16-30
3
6%
11
19%
31-45
14
30%
30%
6
10%
46-60
9
19%
8
14%
61-75
8
17%
14
24%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
7
37%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
Результаты матчей
Вестерос
ГАИС
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
6 раз 22%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вестерос
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
76
95
58
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
95
76
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1611
1611
720
1116
126
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|28
|19
|6
|3
|48 - 21
|63
|2.
|1:2
|28
|16
|6
|6
|59 - 22
|54
|3.
|0:1
|28
|15
|6
|7
|49 - 30
|51
|4.
|1:0
|29
|15
|6
|8
|55 - 36
|51
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|28
|9
|12
|7
|41 - 37
|39
|7.
|0:1
|28
|11
|5
|12
|35 - 40
|38
|8.
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|28
|8
|7
|13
|37 - 52
|31
|11.
|28
|7
|10
|11
|39 - 42
|31
|12.
|28
|7
|10
|11
|43 - 51
|31
|13.
|28
|7
|9
|12
|30 - 36
|30
|14.
|1:0
|28
|8
|5
|15
|38 - 50
|29
|15.
|28
|6
|9
|13
|24 - 41
|27
|16.
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|0:1
|14
|9
|3
|2
|32 - 13
|30
|3.
|1:2
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|8.
|14
|6
|6
|2
|27 - 20
|24
|9.
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|1:2
|14
|7
|4
|3
|31 - 10
|25
|3.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|4.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|10.
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|8 - 24
|9
|15.
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|16.
|1:0
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|18 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9