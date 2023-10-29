  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Вестерос
2:1
Второй тайм: 68'
ГАИС
0'
24' Желтая карточка
Daniel Ask
0:1
33' Гол
Filip Beckman
37' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:1
49' Гол
Jabir Abdihakim Ali
2:1
57' Гол
Jabir Abdihakim Ali

Ход матча

24'
Daniel Ask
 
33'
0:1
Filip Beckman
(Gustav Lundgren)
37'
 
Axel Henriksson
49'
Jabir Abdihakim Ali
(Гефверт Симон)
1:1
57'
Jabir Abdihakim Ali
(Patric Aaslund)
2:1
63'
 
Линдберг Йонас
Chovanie Amatkarijo
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Вестерос
Ничья
ГАИС
7.50
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
12
Robin
Frej
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
11
Линдберг
Юлиус
Вестерос
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
120

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 13 (1) 0.46
Йоханссон Саймон 5 0.18
Patric Aaslund 4 0.14
Max Larsson 4 (1) 0.14
Jaheem Burke 4 0.14
Эдлунд Олле 3 0.11
Диабате Ибрахим 3 0.11
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.39
Селик Мерван 10 0.36
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.29
Axel Henriksson 6 0.21
Фрайди Ричард 4 0.14
Gustav Lundgren 2 0.07
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Норен Аксель 2 0.07
Filip Beckman 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.04
Салихович Дино 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Herman Magnusson 2 1
Троне Филип 3 0
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Daniel Ask 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Axel Henriksson 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
4
Вестерос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ГАИС
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

22
27
Вестерос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
ГАИС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

21
31
6 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
5%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
7
33%
3
10%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 17
3
12%
3
11%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

47
58
16 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
4
9%
8
14%
1-15
9
19%
11
19%
16-30
3
6%
11
19%
31-45
14
30%
30%
6
10%
46-60
9
19%
8
14%
61-75
8
17%
14
24%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
7
37%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0

Результаты матчей

Вестерос
ГАИС

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
6 раз 22%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
9
5
5
8
2.5
6
8
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
7
6
2
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
16
11
1.5
16
11
7
20
2.5
11
16
1
26
3.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 1:2 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 0:1 28 15 6 7 49 - 30 51
4.
Эстер
 1:0 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 0:1 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 1:0 28 8 5 15 38 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 0:1 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 1:2 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 0:1 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 1:0 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 1:0 14 7 3 4 25 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 1:2 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 1:0 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 0:1 14 6 3 5 17 - 17 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 0:1 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 1:0 14 1 2 11 13 - 34 5
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Axel Henriksson получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Filip Beckman бьет в цель!
  • 24'
    Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
ГАИС
7.50
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4.50
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8.93
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