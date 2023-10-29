  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Вестерос
2:1
Конец матча
ГАИС
0'
24' Желтая карточка
Daniel Ask
0:1
33' Гол
Filip Beckman
37' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:1
49' Гол
Jabir Abdihakim Ali
2:1
57' Гол
Jabir Abdihakim Ali
90' Желтая карточка
Herman Magnusson
90'+8
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
12
Robin
Frej
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
11
Линдберг
Юлиус
Вестерос
3-4-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
ГАИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
3:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.88
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
120

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 14 (1) 0.5
Йоханссон Саймон 5 0.18
Patric Aaslund 4 0.14
Max Larsson 4 (1) 0.14
Jaheem Burke 4 0.14
Эдлунд Олле 3 0.11
Диабате Ибрахим 3 0.11
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.39
Селик Мерван 10 0.36
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.29
Axel Henriksson 6 0.21
Фрайди Ричард 4 0.14
Gustav Lundgren 2 0.07
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Норен Аксель 2 0.07
Filip Beckman 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.04
Салихович Дино 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 3 1
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Троне Филип 3 0
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Daniel Ask 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Axel Henriksson 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
5
Вестерос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

22
27
Вестерос
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
ГАИС
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

23
32
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
1
4%
7
22%
31-45
9
39%
3
9%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
3
12%
3
11%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

49
59
16 В 1-м тайме 31
33 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
4
8%
8
14%
1-15
9
18%
11
19%
16-30
3
6%
12
20%
31-45
16
33%
6
10%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
8
16%
14
24%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
0
0%
1
5%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
7
35%
7
32%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
15%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0

Результаты матчей

Вестерос
ГАИС

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вестерос
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
9
5
5
9
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
17
11
1.5
16
12
7
21
2.5
11
17
1
27
3.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 28 15 6 7 49 - 31 51
4.
Эстер
 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Axel Henriksson получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Filip Beckman бьет в цель!
    • 24'
      Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 2:1 ГАИС онлайн

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