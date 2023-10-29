Тур: 28.
0'
24' Желтая карточкаDaniel Ask
0:1
33' ГолFilip Beckman
37' Желтая карточкаAxel Henriksson
1:1
49' ГолJabir Abdihakim Ali
2:1
57' ГолJabir Abdihakim Ali
90' Желтая карточкаHerman Magnusson
90'+8
Ход матча
24'
33'
0:1
37'
49'
57'
90'
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Вестерос
ГАИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
120
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (1)
|0.5
|Йоханссон Саймон
|5
|0.18
|Patric Aaslund
|4
|0.14
|Max Larsson
|4 (1)
|0.14
|Jaheem Burke
|4
|0.14
|Эдлунд Олле
|3
|0.11
|Диабате Ибрахим
|3
|0.11
|Гефверт Симон
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Miguel Sandberg
|2
|0.07
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.39
|Селик Мерван
|10
|0.36
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.29
|Axel Henriksson
|6
|0.21
|Фрайди Ричард
|4
|0.14
|Gustav Lundgren
|2
|0.07
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.07
|Норен Аксель
|2
|0.07
|Filip Beckman
|2
|0.07
|Robin Frej
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|3
|1
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Троне Филип
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Axel Henriksson
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
5
Вестерос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
22
27
Вестерос
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
ГАИС
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
23
32
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
1
4%
5
16%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
1
4%
7
22%
31-45
9
39%
3
9%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
3
13%
6
19%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
3
12%
3
11%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
5
19%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
4
31%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
49
59
16 В 1-м тайме 31
33 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
4
8%
8
14%
1-15
9
18%
11
19%
16-30
3
6%
12
20%
31-45
16
33%
6
10%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
8
16%
14
24%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 15
0
0%
1
5%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
7
35%
7
32%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
3
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4
Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0
Результаты матчей
Вестерос
ГАИС
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вестерос
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
86
95
59
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
77
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1711
1612
721
1117
127
622
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|18 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9